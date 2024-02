E' di Trapani la birra più buona in Italia 

26/02/2024 15:44:00

La "Baroni Birra" di Dattilo, frazione di Paceco, si è aggiudicata il premio come miglior Birrificio Artigianale d'Italia agli Italy Food Awards 2024. Un bis strepitoso per l'azienda siciliana, che già lo scorso anno aveva conquistato il medesimo riconoscimento.

Un successo che premia la qualità e l'artigianalità

Il premio, patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, celebra l'eccellenza del settore agroalimentare italiano. Baroni Birra ha convinto la giuria con la qualità e l'artigianalità delle sue birre, prodotte con ingredienti tipici del territorio siciliano.

Un'azienda nata in piena pandemia

Nata nel 2020 da un'idea di tre giovani soci, Baroni Birra ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama birrario italiano. Le sue etichette, che ritraggono i luoghi più belli della provincia di Trapani, sono un omaggio alla Sicilia e alla sua ricca tradizione.

Valorizzare il territorio e le sue eccellenze

"Siamo felicissimi di questo doppio riconoscimento", hanno commentato i tre soci. "È la conferma che la nostra scelta di puntare sulla qualità e sul territorio è stata quella giusta. Dedichiamo questi premi a tutti coloro che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto in questo percorso".

Un esempio di imprenditoria giovanile di successo

La storia di Baroni Birra è un esempio di come la passione e la tenacia possano portare al successo, anche in un momento difficile come quello della pandemia. Un esempio di imprenditoria giovanile di cui la Sicilia può essere orgogliosa.

I premi conquistati da Baroni Birra

Italy Food Awards 2024 - Miglior Birrificio Artigianale d'Italia

Italy Food Awards 2023 - Vincitore della Categoria Birrifici Artigianali

Sicilia Food Awards 2023 - Miglior Birrificio Artigianale della Sicilia