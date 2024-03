Biodiversità viticola siciliana: martedì la II Giornata di Campagna del progetto Bi.Vi.Si.

02/03/2024 13:00:00

Si terrà martedì 5 marzo a Palermo, presso il Vivaio Regionale Federico Paulsen, la II Giornata di Campagna del progetto Bi.Vi.Si. (Biodiversità Viticola Siciliana). L'iniziativa, promossa dal Consorzio Doc Sicilia, rappresenta un'importante occasione di confronto e dialogo per tutti gli attori del comparto vitivinicolo siciliano.

Al centro dell'evento la degustazione dei primi vini ottenuti dai vitigni autoctoni e reliquia oggetto di sperimentazione nell'ambito del progetto: Nero d'Avola, Perricone, Vitrarolo, Nocera, Lucignola, Catarratto e Grillo.

I risultati di Bi.Vi.Si. saranno presentati dal Prof. Rosario Di Lorenzo, Coordinatore Scientifico del progetto, e dal Prof. Onofrio Corona del Dipartimento SAAF dell'Università di Palermo. La moderazione sarà affidata alla Dott.ssa Tiziana Lipari, coordinatrice del Progetto per la DOC Sicilia.

La giornata prevede inoltre una visita guidata del Vivaio e la partecipazione di aziende che già producono vini da vitigni reliquia. Due sessioni di degustazione, guidate da un team scientifico coordinato dal Prof. Onofrio Corona, permetteranno di assaggiare sette campioni di vini bianchi e sette di rossi.

Maurizio Gily, Innovation Broker Bi.Vi.Si., terrà un talk sul progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. A concludere i lavori sarà il Dr. Antonio Rallo, Presidente Consorzio DOC Sicilia.

L'iniziativa del 5 marzo si inserisce in un percorso di valorizzazione della biodiversità viticola siciliana avviato lo scorso ottobre con un primo workshop a Marsala. L'obiettivo è quello di promuovere innovazioni significative nel comparto vitivinicolo siciliano, puntando sulla qualità e sull'unicità dei vitigni autoctoni e reliquia.

La II Giornata di Campagna del progetto Bi.Vi.Si. rappresenta dunque un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori del settore e per gli appassionati di vino. Un'occasione per conoscere le nuove frontiere della viticoltura siciliana e degustare vini dal gusto unico e inconfondibile.