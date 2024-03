Dalla natura alla cultura, la destinazione West of Sicily alla Borsa internazionale del turismo di Berlino

04/03/2024 12:58:00

Trapani, 4 marzo 2024 - Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale sarà presente all'Internationale Tourismus-Börse (Itb) di Berlino, fiera leader per l'industria del turismo, che aprirà le porte domani (5 marzo) e si chiuderà il 7 marzo. Quest'anno alla Fiera di viaggi e turismo tra le più importanti del mondo sono attesi oltre 25mila partecipanti.

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale sarà presente insieme agli altri cinque Distretti della Sicilia nello stand istituzionale della Regione Siciliana, all’interno dello spazio espositivo dell’Enit che ospita anche le altre regioni italiane. L’assessorato regionale al Turismo, con l’assessore Elvira Amata, in questo modo vuole rafforzare significative energie per implementare il turismo nel mercato tedesco.

L’inaugurazione della Fiera è stata preceduta da un incontro con un gruppo di stakerholder tedeschi organizzata all’ambasciata italiana a Berlino con la presenza tra gli altri del ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’amministratore delegato Enti Ivana Jelinic e l’assessore regionale Elvira Amata.

Nel percorso intrapreso con gli altri Distretti siciliani per promuovere strategie comuni per rilanciare il settore, il Distretto della Sicilia Occidentale con la presidente Rosalia D’Alì presenterà le proposte e le destinazioni del “West of Sicily” .

“Dalla natura alla cultura in ogni periodo dell’anno” sarà il tema dell’intervento della presidente D’Alì al Borsa di Berlino. “La destinazione West of Sicily - afferma Rosalia D’Alì - ha ormai consolidato la sua offerta integrata nel territorio della provincia in ogni periodo dell’anno. Oltre alla stagione estiva, fiore all’occhiello delle attività turistiche legate al mare, le esperienze che attraggono il turista sono sempre più diversificate e settoriali: archeologiche, artistiche, culturali, enogastronomiche, sport all’aperto e scoperta delle tradizioni”.

“La Borsa di Berlino – conclude – è un’ottima occasione di confronto con il mercato tedesco, già presente nella nostra provincia, che consentirà di rafforzare azioni volte alla valorizzazione del nostro brand Sicilia occidentale nei mercati europei. Ringraziamo l’assessore Amata per averci consentito di cogliere questa importante opportunità».

Tour degli operatori turistici della Catalogna, occasione di confronto sull’enoturismo

Si è concluso, intanto, lo scorso fine settimana il tour degli operatori turistici della Catalogna. Un gruppo di operatori spagnoli del settore dell’enoturismo, accolto dal Distretto Turistico, ha visitato le diverse realtà enologiche del territorio, aziende e cantine, e confrontato le diverse pratiche gestionali e organizzative.

Nei quattro giorni di incontri gli operatori spagnoli hanno potuto apprezzare le buone pratiche del settore messe in campo dalle aziende della Sicilia occidentale, da Marsala al Belìce, da Trapani all’agro ericino fino a Salemi e Castellammare. Gli spagnoli hanno incontrato molti operatori locali con i quali hanno scambiato esperienze e approfondito questo particolare segmento turistico, molto fiorente in provincia, che avvicina i due territori.

“Siamo stati ben lieti di offrire un appoggio logistico e organizzativo agli operatori spagnoli – afferma il presidente Rosalia D’Alì – Si sono aperte nuove strade di confronto e partecipazione per avvicinare i due mercati enoturistici che presentano molti punti di contatto”.

