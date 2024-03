Sicilia: suora investita da un'auto.E' morta

05/03/2024 14:57:00

È morta all'ospedale Piemonte di Messina suora Alberta, all'anagrafe Carmela Giuzio, 82 anni, vittima di un incidente avvenuto quattro giorni fa nella città dello Stretto in via Cesare Battisti, poco prima dell'istituto Jaci.

La vittima è stata travolta da una Opel Mokka condotta da una 55enne messinese. Lo scrive la Gazzetta del Sud.

La suora era stata trasportata in ambulanza al Piemonte dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata fino a ieri sera quando è deceduta.

Dalla dinamica dell’incidente, secondo quanto riferito da chi si trovava sul posto, la ricostruzione dalla Polizia municipale è in corso, sembrerebbe che la suora si stesse recando al Duomo, come ogni mattina, per la messa delle 7.30, quando è stata urtata dalla jeep guidata da una 55enne messinese, che stava effettuando una manovra di parcheggio. E cadendo ha purtroppo battuto la testa sull’asfalto.

Giunta in codice rosso all’ospedale Piemonte, le condizioni della suora sono subito apparse disperate ai medici: due grosse emorragie cerebrali inoperabili e il coma.