Facebook e Instagram sono down. Ecco cosa sta succedendo

05/03/2024 17:42:00

Da mezz'ora sui social non ci insulta più nessuno. Cosa sta succedendo? Semplice, oggi, 5 Marzo 2024, Facebook e Instagram sono down.

I problemi non sono circoscritti alla sola Italia: i media di tutto il mondo stanno segnalando uno dei più grandi down degli ultimi tempi. A più di un’ora dall’inizio delle segnalazioni, Meta ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Siamo consapevoli che le persone hanno problemi di accesso ai nostri servizi", ha dichiarato il portavoce Andy Stone – Ci stiamo lavorando".

Sembra che i disagi abbiano avuto inizio verso le 16, quando Downdetector.it ha registrato un’impennata di segnalazioni. Stando ai dati, il 74% dei problemi, nel caso di Facebook, sarebbe stato relativo al log-in, il 16% al caricamento e l’11% all’app. Per quanto riguarda Instagram, invece il 58% dei disagi sarebbe legato al caricamento, il 33% all’app e l’8% al profilo.

Gli utenti si sono riversati su Twitter, con l’hashtag #Instagramdown che è già il primo trending topic, con 131mila mila post. Segue #Facebookdown.

Disservizi si stanno riscontrando anche su Messenger, l’app di messaggistica legata a Facebook, mentre Whatsapp sta funzionando senza problemi.

Molti utenti si sono ritrovati improvvisamente sconnessi dai propri account Facebook: tentando di fare log-in, comparivano messaggi come “Impossibile accedere: si è verificato un errore imprevisto”. Su Instagram, invece, per gli utenti è ancora impossibile aggiornare il feed.