Prevenzione Odontoiatrica: scopri le abitudini giuste con AT Dental Marsala

La prevenzione odontoiatrica è di fondamentale importanza poiché ci permette di intercettare e prevenire eventuali disturbi e patologie del cavo orale.



La Dott.ssa Alessandra Trapani, direttore sanitario dell'Ambulatorio odontoiatrico AT Dental di Marsala, spiega dettagliatamente nel video sottostante, tutte le fasi della prima visita e suggerendo, altresì, le corrette abitudini per la nostra salute dentale.

Durante la prima visita, in sede di anamnesi, viene chiesto al paziente quali sono le sue abitudini relative all’igiene orale quotidiana, spiegando come una cattiva tecnica di spazzolamento o uno spazzolamento energico possano danneggiare denti e gengive, e come poter ovviare al problema indicando che tipo di spazzolino usare, come usarlo, il tempo indicato e tutte le norme igieniche da poter eseguire a casa quotidianamente per poi poter effettuare semestralmente l’igiene orale professionale.



Al primo incontro, è possibile quindi elaborare una diagnosi basandosi sulla visita clinica, cioè la visita visiva della bocca o, se lo riterrà necessario, avvalersi anche di un mezzo radiografico per ulteriore approfondimenti.

