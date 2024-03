La Funivia di Erice non riapre per Pasqua. Ecco perché

06/03/2024 18:42:00

Cattive notizie per gli amanti di Erice e per la città stessa. La funivia che da Trapani porta al borgo in cima al monte, infatti, non riaprira al termine della consueta chiusura stagionale. Bisogna infatti fare la manutenzione straordinaria, un'operazione molto complessa che non si sa quando terminerà, e che sicuramente poteva essere programmata meglio e per tempo.

Quindi per Pasqua, e per la prima parte della primavera, Erice subirà un danno, per poter fare le operazioni straordinarie previste dalla legge dopo venti anni di attività dell'impianto, inaugurato nel 2005. Anzichè chiudere per molti mesi, anche dieci, nel 2025, la Funierice ha deciso di spalmare l'intervento in tre anni, dal 2024 al 2025, con chiusure alternate.

Il valore della gara per i lavori di manutenzione straordinaria è di 3 milioni e 800 mila euro. Ci sono anche polemiche, perché la Funierice ha nominato responsabile della gara, cioè RUP, secondo una nota dell'opposizione, non un proprio dipendente, ma un dipendente del Comune di Erice, Leonardo Di Benedetto. Il quale, però, non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, perchè ha una condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Ma questa è soltanto una delle tante criticità evidenziate in un'interrogazione presentata lo scorso 29 Febbraio dai consiglieri di minoranza del comune di Erice.