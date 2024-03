Crisi delle cave, Sicindustria chiede di velocizzare le concessioni

07/03/2024 08:10:00

Il settore del marmo in Sicilia, con le sue 500 aziende che estraggono marmo, pietra e inerti, rappresenta da decenni un pilastro dell'economia regionale, ma oggi si trova ad affrontare sfide significative. Con un quadro normativo obsoleto che non è stato aggiornato da oltre 40 anni, il settore chiede maggiori tutele e nuove regole per poter prosperare in un ambiente economico in continua evoluzione.

Il Presidente di Sicindustria, Giovanni Castiglione, sottolinea la necessità di rinnovare le norme che regolano il settore, rendendole più adatte ai tempi moderni e all'evoluzione del lavoro. In particolare, si fa eco alla richiesta di maggiore chiarezza sugli oneri e sugli adempimenti di ripristino ambientale, cercando di non gravare in modo eccessivo sulle spalle delle aziende.

Uno dei punti cruciali è la velocizzazione dei meccanismi per le concessioni, che attualmente risultano troppo lente e burocratiche. Inoltre, si sottolinea l'importanza di alleggerire il peso del recupero delle cave dismesse o esaurite sulle aziende, che già affrontano costi elevati di produzione e canoni estrattivi.

L'auspicio è quello di approvare una legge - da poco è approdato all'Ars un disegno di legge sul rioprdino della nomativa dei materiali da cvave e lapidei a firma del deputato di Forza Italia Stefano Pellegrino - che rispecchi lo spirito innovativo necessario per sostenere il settore lapideo siciliano. In particolare, si evidenzia l'importanza di rispondere adeguatamente alla domanda di materiali lapidei di cava, che richiede infrastrutture pubbliche adeguate e soluzioni efficaci per rafforzare il comparto estrattivo regionale.

Tuttavia, nonostante le aspettative legate al nuovo "Piano cave" per la Sicilia, aggiornato lo scorso novembre, le imprese del settore sono ancora in attesa di vedere i suoi effetti concreti. Castiglione sottolinea che, finora, solo una minima parte delle istanze pervenute è stata approvata, evidenziando la necessità di accelerare i tempi e tradurre le parole in azioni concrete per sostenere un settore che continua a rappresentare un'eccellenza nel panorama mondiale.