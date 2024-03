Marsala, agnelli pasquali di solidarietà con "Il Mulino" e Badia Grande

07/03/2024 17:00:00

Nell'ambito del progetto "Insieme si può, i ragazzi de "Il Mulino", un'associazione che da 40 anni si dedica con impegno ai soggetti con disabilità, hanno collaborato con le giovani immigrate della "Cooperativa Sociale Badia Grande" di Marsala in un laboratorio di cucina e artigianato.

L'iniziativa ha visto la creazione dei tradizionali agnelli pasquali di pasta reale, un dolce radicato nella cultura popolare siciliana. Questo evento ha rappresentato un connubio unico tra passato e presente, tra tradizione e modernità, unendo le antiche usanze con la produzione di dolci simbolici.

Guidati dall'esperto pasticcere Sergio de Il Mulino e dalla giovane chef tunisina Souhir della Cooperativa Badia Grande, i partecipanti hanno plasmato con maestria gli agnellini pasquali, dosando con cura farina di mandorle e zucchero per ottenere una pasta reale morbida e aromatizzata.

Il laboratorio non si è limitato alla preparazione dei dolci, ma ha coinvolto anche la realizzazione di decorazioni e imballaggi tradizionali, nonché la creazione di cappelli da chef e presine da cucina.

Al termine dell'esperienza, i ragazzi de Il Mulino hanno donato generosamente gli agnelli pasquali, i cappelli e le presine alle giovani donne immigrate, evidenziando un gesto di solidarietà e condivisione reciproca.

L'evento non è stato solo un'occasione per imparare l'arte della pasticceria tradizionale siciliana, ma anche per mettere in luce le sfide affrontate dai diversamente abili e dagli immigrati nella società contemporanea.

Collaborando insieme, i partecipanti hanno dimostrato che la diversità è una ricchezza da celebrare e che solo abbracciando le differenze si può sperare di costruire un futuro migliore per tutti.