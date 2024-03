Da Mazara ad Alcamo. A che punto sono i progetti del Pnrr

07/03/2024 06:00:00

Alcuni sono in fase progettuale, in altri i lavori sono in corso. Altri ancora vanno a rilento.

Sono i progetti finanziati con il Pnrr in provincia di Trapani.

Nelle scorse settimane abbiamo visto a che punto sono i progetti nelle principali città, Marsala e Trapani. Ecco cosa c’è di interessante, invece, negli altri Comuni principali, da Mazara a Salemi, e gestiti, appunto, dai Comuni.

Mazara de Vallo - Sono tre i progetti di maggior entità che gestisce come soggetto attuatore il Comune di Mazara del Vallo. Quello più oneroso riguarda i lavori di “rigenerazione urbana volta a

ridurre i fenomeni di marginalizzazione e disagio sociale attraverso la ristrutturazione dell’ex convitto Sant’Agostino”, per l’importo complessivo di € 6.963.000,00, di cui 6,3 milioni circa con fondi del Pnrr. Nelle scorse settimane il Comune ha approvato il progetto definitivo. Un altro progetto riguarda il playground sportivo multifunzionale indoor di via Bessarione per l'attività sportiva di basket, pallavolo e calcetto.

. Per realizzarlo sono stati stanziati 1,5 milioni di euro dal Pnrr. I lavori sono in corso.

Il Comune beneficia di 2,74 milioni di euro, invece, per i lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico in via Santoro Bonanno da destinare ad un asilo nido, comprensivo di servizi integrativi e sezione primavera. Il progetto è in corso, sono stati aggiudicati i lavori.





Alcamo - Il progetto con il finanziamento più cospicuo, gestito dal Comune di Alcamo, è "Land of Sunrise - Cities of Art and Craft" che ha come obiettivo la rigenerazione urbana del quartiere Maria Ausiliatrice. L’intervento pone come elementi chiave: l'arte, la cultura e l'artigianato (qui la scheda). Un progetto da 4,7 milioni di euro, di cui 4,35 con fondi Pnrr, i lavori sono stati aggiudicati i lavori nei mesi scorsi.

Altro progetto importante è quello che porta alla realizzazione di una nuova Scuola per l'infanzia in Via Papa Pio XII: 3 milioni di euro. A novembre sono stati aggiudicati i lavori.

Con il Pnrr è finanziata la costruzione di un nuovo asilo nido, situato in Via delle Magnolie, che permetterà di accogliere 66 bambini appartenenti alla fascia d’età 0/2 anni. Il progetto è finanziato con 1,98 milioni di euro e si trova in fase di aggiudicazione dei lavori.

Castelvetrano - Sono sette i progetti del Pnrr gestiti dal Comune di Castelvetrano. I principali progetti riguardano il recupero di terreni ed edifici confiscati alla mafia. Come quelli di Contrada Zangara in località Inchiusa e Petrulla. Il progetto è riferibile al “Recupero di edifici per insediamento di agrinido e struttura per pet terapy”. Costo 2,5 milioni di euro. Un altro bene confiscato si trova in via Santangelo, dove con i fondi Pnrr (1,22 milioni di euro) è prevista la trasformazione di un edificio in centro polivalente e diurno. 1,07 milioni di euro costa in totale il progetto per la realizzazione di un nuovo nido in via Simone Neri, di cui 978 mila euro con fondi Pnrr.

Salemi - 13 sono i progetti gestiti dal Comune di Salemi. Quello più consistente riguarda l’acquisto di tre bus e l’avvio del servizio scuolabus: 883 mila euro. Per la riconversione dell’edificio scolastico Monterose, Villa Niscemi, in asilo nido i fondi dal Pnrr sono di 715 mila euro.

Il Comune di Salemi, grazie al Pnrr, puà migliorare l’assistenza domiciliare agli anziani e ai soggetti fragili con il servizio ada in favore di anziani disabili e famiglie in situazioni di vulnerabilità, in più è previsto l’acquisto di un mezzo a nove posti.