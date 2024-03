Piccola protesta degli studenti dell'Itet di Marsala

07/03/2024 19:44:00

Piccola protesta, questa mattina, da parte di alcuni studenti dell'Itet “Garibaldi” di Marsala.



Una quarantina di studenti, di due classi prime di via Fici, hanno marinato la scuola protestando prima davanti l'edificio e poi in piazza della Repubblica. “Vogliamo i nostri diritti”, “Vogliamo via Dante” gli slogan nei cartelloni esposti. Il riferimento è alla nuova sede dell'Itet, inaugurata qualche giorno fa, dopo tanta fatica e anni di lotte, in via Dante Alighieri.

Ma la protesta nasce da un richiamo fatto dalla Dirigente scolastica, Loana Giacalone, che attraverso una circolare ha limitato le uscite durante le lezioni. In sostanza gli studenti, soprattutto quelli di prima, avevano preso la cattiva abitudine di fare troppe pause, come se avessero due ricreazioni. E così la dirigente ha deciso di ribadire le regole. Il trasferimento in via Dante quindi non c'entra nulla. “Il trasferimento avviene in maniera graduale. Aspettiamo dei documenti da parte dell'impresa per poterlo completare. In via Dante ci sono già alcune classi”, spiega la Dirigente dell'Itet. La piccola protesta è stata anche stigmatizzata da tuitti gli altri studenti dell'Itet che hanno preso le distanze da chi è sceso in piazza.