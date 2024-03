Enofocus 2024, innovazione enologica al centro del convegno di Assoenologi Sicilia          

08/03/2024 02:00:00

Ha riscosso grande interesse e partecipazione l’edizione 2024 dell’Enofocus, l’evento che Assoenologi Sicilia dedica alla ricerca, all’innovazione e alla formazione dei professionisti di settore.

Ampia la partecipazione sia di esponenti del mondo imprenditoriale che di quello accademico in entrambe le giornate di lavoro, il 29 febbraio e il 1 marzo, a Palermo presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo.

Ben ventidue gli interventi presentati relativi ai molteplici aspetti del settore: dalle ricerche in campo vitivinicolo all’impegno sul fronte della sostenibilità, dal packaging alle chiusure, alle potenzialità del digitale. Tutti argomenti di grande attualità per gli enologi che hanno così risposto con una grande presenza. Emersa una visione moderna dell’enologia, attenta sia alla qualità del prodotto che alle richieste del consumatore, consapevole del rilevante contributo della ricerca affinché tutto ciò possa essere

realizzato.

“Il nostro obiettivo è portare nelle tavole dei consumatori, in un bicchiere di vino, il nostro territorio, i nostri sapori e la nostra cultura. Questo è possibile sono attraverso un lavoro sinergico fra mondo imprenditoriale, accademico e scientifico” – sottolinea il Presidente di Assoenologi Sicilia, enol. Giacomo Manzo.

Non sono voluti mancare all’Enofocus 2024 il Presidente nazionale di Assoenologi, enol. Riccardo Cotarella, e il Vicepresidente nazionale di Assoenologi, enol. Massimo Tripaldi.

“L’enologo è come colui che conosce tutto il percorso produttivo della cantina, colui che ha trasformato il vino italiano nel prodotto più ricco dell’agroalimentare. Siamo imprenditori di noi stessi, capaci di mettere insieme tecnologia, comunicazione e mercato.” – ha detto il Presidente Cotarella nel salutare i presenti.

Tra gli intervenuti anche l’enol. Pietro Russo che ha ricevuto recentemente il prestigioso titolo di Master of Wine. Appena entrato a far parte di Assoenologi, l’enol. Russo ha ricevuto il benvenuto da parte del Presidente Cotarella. Presenti anche il prof. Tiziano Caruso, Direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università di Palermo, il dott. Gaetano Aprile, Direttore generale IRVO, il prof. Rosario Di Lorenzo, Presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, e il prof. Onofrio Corona, Coordinatore del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia del Polo universitario di Trapani dell’Università di Palermo, che è stato anche moderatore dell’evento.

L’Enofocus è stato organizzato con il sostegno dell’IRVO, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Agrarie (SAAF), Alimentari e Forestali e il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Palermo, con il patrocinio dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e il prezioso contributo delle aziende di settore.