A Castelvetrano, stamattina si presenta “A Corpo Vivo” di Anna Segre

08/03/2024 08:20:00

Oggi, alle 11,15, la poetessa Anna Segre presenta “A Corpo Vivo”, edito da Marietti.

Nell’aula magna “Atria-Impastato” del Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano, è prevista la partecipazione dell’attrice Giuditta Cambieri che reciterà alcuni testi poetici. L’incontro fa parte del progetto “Obiettivo Donna” e sarà moderato dalla professoressa Fabiana Cusumano. Presente anche il direttore del Giornale di Sciacca, Filippo Cardinale. Si tratta di un progetto che si articola in tre distinti momenti, il primo dei quali si è svolto il 24 novembre, mentre l’ultimo si terrà il 30 aprile. In questa giornata conclusiva, al Teatro Selinus, alle 11 si terrà la consegna della borsa di studio alla presenza di Filippo Cardinale, e della poetessa Franca Alaimo.

La borsa di studio sarà in memoria di Ada Arcuri, moglie di Filippo Cardinale, venuta a mancare pochi anni fa a causa di una malattia, e nasce per gli alunni del quinto anno, sulla base del merito, dell’impegno nello studio, del corretto comportamento e della partecipazione alle attività scolastiche. Per loro sono previsti 500 euro di incentivo e sostegno economico a proseguire nella carriera accademica. L’intero progetto ”Obiettivo Donna” è creato attorno alla memoria di Ada Arcuri, e vede impegnati i docenti di lettere di V anno del Polo Liceale di cui è Dirigente Scolastica Tania Barresi, i docenti referenti dei dipartimenti di area umanistica e alcuni esperti esterni, “mirando a sancire l’importanza assoluta della Scuola come istituzione in un mondo – si legge in una nota - che traccia sempre più orme di violenza e lesione della dignità altrui, piuttosto che cura e rispetto”.