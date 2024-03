Castelvetrano, si inaugura una nuova sede della "The Vocal Academy"

08/03/2024 19:20:00

A Castelvetrano l'inaugurazione della nuova filiale della rinomata The Vocal AcademyTM️, prevista per Domenica 10 Marzo 2024 alle 18,30 in via IV Novembre n.7. L'istituto, già presente in varie città italiane, si prepara ad aprire le porte sotto la guida di Aurora Di Nino, talentuosa cantante e musicista originaria di Castelvetrano. Aurora Di Nino sarà affiancata dai prestigiosi Maestri Riccardo ed Ermes Russo, rinomati musicisti e docenti di vasta esperienza nel settore. L'inaugurazione vedrà la partecipazione dei fondatori della metodologia, tra cui la celebre Silvia Mezzanotte, voce dei “Matia Bazar” per oltre un decennio, e il Maestro Riccardo Russo, noto polistrumentista siciliano.

L'evento sarà impreziosito dalla presenza del sindaco Enzo Alfano e di Don Giacomo Putaggio, nonché dagli altri docenti delle sedi affiliate. Silvia Mezzanotte, esprimendo la propria soddisfazione per l'ulteriore ampliamento della rete formativa, dichiara: "Dopo aver consolidato la nostra presenza in varie località siciliane e nazionali, siamo entusiasti di aprire questa nuova tappa a Castelvetrano."

Mezzanotte continua, sottolineando l'impegno costante dell'accademia nell'educare giovani talenti e nel plasmare artisti nel mondo della musica. La scelta di affidare la direzione della nuova filiale a Aurora Di Nino, giovane professionista appassionata di musica, è stata motivata dalla sua determinazione, dedizione e positività.

L'apertura della filiale della The Vocal AcademyTM️ rappresenta dunque un importante passo avanti per la comunità musicale di Castelvetrano, offrendo agli aspiranti artisti locali l'opportunità di sviluppare il proprio talento sotto la guida di esperti del settore, consolidando così il legame tra la città e il mondo della musica professionale.

Corso di formazione cinematografica - "Uno sguardo al cinema" è il primo di una serie di iniziative di formazione ideate e sviluppate da Dario Indelicato (digital imaging technician, film editor e documentarista) in collaborazione con Vincenzo Mineo (aiuto regista e documentarista) e Movie Sicily di Ivan Ferrandes che saranno offerte sul territorio della provincia di Trapani e che mirano a fornire una conoscenza di base sul lavoro del set cinematografico e allo sviluppo della creazione di un progetto filmico e documentaristico. Lo scopo del corso “Uno Sguardo al cinema” è quello di dare opportunità di conoscere e saper interpretare il mondo del set cinematografico fornendo gli strumenti basilari per lo sviluppo della lavorazione stessa, affinché si possa agevolare un inserimento nel settore, dato il costante ampliamento dell’indotto sul territorio. Verrà offerta una panoramica sulla lavorazione cinematografica, ponendo particolare attenzione ai reparti regia e fotografia, principali fulcri dello sviluppo del progetto filmico. Nello specifico verranno inquadrati i vari

ruoli che compongono i due reparti con relative qualifiche e responsabilità e la rete che si intreccia nella costante collaborazione tra essi. Le lezioni di “uno sguardo al cinema” si svolgeranno a Trapani presso la sede della Movie Sicily srl e saranno create due sessioni, una ad Aprile e una a Giugno 2024. Avrà una durata di 20 ore in una settimana, la prima sessione da mercoledì 3 a domenica 7 Aprile per 4 ore al giorno, dalle 15:00 alle 19:00. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Per info e iscrizioni rivolgersi a www.moviesicily.com e scrivere a lab@moviesicily.com entro il 30 Marzo 2024 specificando

Nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e scrivere una breve motivazione per cui si desidera partecipare ad un corso di questo tipo.