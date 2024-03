Castellammare, domani la terza edizione del premio "Persona dell'Anno"

08/03/2024 16:50:00

Terza edizione per il premio “Persona dell’Anno” assegnato da una commissione a chi ha dato lustro alla città di Castellammare del Golfo: anche quest’anno il nominativo del premiato sarà reso noto solo nel corso della manifestazione che si terrà, domani, sabato 9 marzo, alle ore 18,30, nell’aula consiliare di palazzo Crociferi, in corso Mattarella.

Il “Premio Città di Castellammare” è organizzato dall’associazione di promozione del territorio “Kernos” in collaborazione con il Comune.

I nominativi indicati per email o sui social all’associazione Kernos sono stati esaminati da una commissione appositamente individuata e che, oltre al premio alla persona dell’anno, ha previsto 7 menzioni di merito ex aequo per chi si è distinto in diversi ambiti di lavoro e impegno sociale.

I nominativi di chi è ritenuto meritevole di riconoscimento possono essere segnalati da chiunque purché si tratti di persone viventi e di origine castellammarese e, se non residenti, che abbiano stretti legami con la città. Sono esclusi dal premio i soci dell’associazione, della commissione ed i loro familiari, ed i politici con cariche in corso.

«Il premio è un bel riconoscimento per i tanti cittadini e le associazioni che si spendono per il territorio dando lustro ed orgoglio alla nostra città di Castellammare -dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Le eccellenze di Castellammare del Golfo sono davvero tante, operano in diversi ambiti e l’associazione Kernos è riuscita a creare un giusto equilibrio prevedendo anche le menzioni di merito poiché le segnalazioni sono davvero tante e i cittadini degni di essere premiati sono innumerevoli. Motivo di lustro e di orgoglio le persone dell’anno già premiate nelle precedenti edizioni: il caro Gregory Bongiorno e anche il dottor Spata, eccellenze della nostra città che è giusto riconoscere, rendere note e ricordare».