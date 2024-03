Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale presenta le offerte alla Fiera del Turismo di Berlino

08/03/2024 22:00:00

Le professionalità della Sicilia imprenditoriale del turismo sono state presentate all’ITB di Berlino, fiera leader del settore, che si conclude domani. La DMO West of Sicily ha partecipato presentando la sua programmazione e la sua strategia nel corso della conferenza stampa dedicata alla Regione Siciliana, organizzata dall’Enit, a cui hanno preso parte l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e i presidenti delle DMO siciliane.

La presenza del ministro Daniela Santanchè e degli oltre duecento espositori italiani è stata l’occasione per proporre all’attento pubblico tedesco e internazionale l’eccellenza italiana e la qualità dell’offerta turistica.

La presidente Rosalia D’Alì ha proposto e raccontato il territorio e le esperienze e opportunità che offre. In particolare si è soffermata sulle tante iniziative in programma legate alle imminenti festività pasquali, sulle processioni e sulle tradizioni religiose che richiamano ogni anno l’attenzione di migliaia di visitatori. Ma ha anche puntato sulle esperienze e sugli sport outdoor possibili in ogni periodo dell’anno, sulle opportunità culturali, sui percorsi enogastronomici e sulle visite alle aree archeologiche.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, nel padiglione interattivo e immersivo dell’Enit, sono state proiettate le splendide immagini dei tanti luoghi della Sicilia occidentale che, come è stato sottolineato più volte, è molto ben collegata con la Germania con voli diretti dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e Trapani-Marsala.

“Itb è stata una occasione importante per ampliare la visibilità e le offerte della nostra provincia e per far conoscere le nostre straordinarie bellezze e competenze nel settore - ha sottolineato la presidente D’Alì - L’apporto dell’Enit alle Regioni è stato di fondamentale importanza per veicolare l’immagine dell’Italia e della Sicilia all’estero. Il mercato tedesco è particolarmente attratto dalla nostra Regione e molto ben informato sulle opportunità che offre ai turisti”.

I dati dell’Enit confermano, infatti, che la Germania è il primo mercato per l’Italia tra i Paesi di prossimità, con oltre 12 milioni di turisti e, come ha rilevato la presidente Enit, Alessandra Priante “i turisti tedeschi sempre di più, dopo la prima esperienza, ritornano con una bagaglio di informazioni molto completo”. Nei primi nove mesi del 2023 la spesa turistica tedesca è stata di quasi 7 miliardi.

La partecipazione all’Itb di Berlino ha consentito al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale di avere preziosi contatti con gli operatori e ha aperto a nuove collaborazioni, tra le quali quella con “Expedia” che ha organizzato un incontro con imprenditori e stakeolders a cui hanno partecipato le cinque DMO.

******

Islands of Sicily DMO presenta all’ITB di Berlino il proprio canale social oltre alle principali attrazioni e vie di accesso alle Isole di Sicilia - Islands of Sicily, la DMO delle Isole di Sicilia, ospite della Regione Siciliana, ha presentato a Berlino le principali attrazioni e vie di accesso alle isole di Sicilia, oltre al proprio canale Instagram, ideato per rimanere in contatto tutto l’anno grazie alla pubblicazione di contenuti in 4 lingue che coinvolgeranno visitatori, imprese, istituzioni e abitanti del luogo con l’obiettivo di esaltare il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico delle piccole isole siciliane.

Sono stati richiamati i percorsi trekking e le escursioni legate al mare, ai vulcani, ai villaggi preistorici, ai musei e alle cantine delle Isole Eolie patrimonio UNESCO, oltre all’Agenda Eventi di loveolie.com che nel suo primo anno (2023) ha pubblicato ben 95 eventi in 7 isole per 145 giorni di programmazione. Presentato anche Excover, il progetto che dal 2025 migliorerà la fruizione sentieristica delle isole Eolie oltre a permettere di organizzare workshop ed educational mirati con gli intermediari del settore e content creator selezionati.

Pantelleria continua a puntare sul turismo attivo con 120 km di percorsi trekking/mountainbike, l’unico Parco nazionale della Sicilia e un ambiente rurale con importanti produzioni enogastronomiche e la possibilità di organizzare degustazioni e visite guidate anche in cantina. Quest’anno, inoltre, sarà possibile contare sul potenziamento del numero di voli da Roma e Milano dal 30 maggio al 12 ottobre grazie al progetto di co-marketing – avviato dal Comune di Pantelleria e i principali stakeholder locali - con ITA Airways.

Le Isole Egadi, sede dell’Area Marina Protetta più grande d’Europa, oltre ad essere attrezzate per il diving le escursioni in barca alla scoperta di grotte, spiagge e calette, dispongono di percorsi trekking, soprattutto sull’isola di Marettimo dove è possibile visitare anche il Castello di Punta Troia. A Favignana, oltre al Museo realizzato presso Palazzo Florio e all’antica tonnara di Favignana adesso sede del Museo del Mare, si organizzano visite al Giardino Ipogeo, un orto botanico con circa 500 specie vegetali mentre, nell’isola di Levanzo, è possibile visitare le decorazioni parietali della Grotta del Genovese, abitata dall'uomo tre i 10.000 e i 6.000 anni a.c.

Le Pelagie anche nel 2023 hanno fatto registrare flussi turistici in crescita con un record di 340.000 passeggeri; dal 2024 il traffico sarà potenziato con nuove tratte aeree da Perugia, Bari e Malta. Tra le attrazioni, ci si è soffermati sul mare cristallino dove spicca la Spiaggia dei Conigli tra le più apprezzare al mondo, quest’anno al secondo posto su Tripadvisor, e sulla particolarità della cucina locale dalle apprezzate influenze arabeggianti.

L’isola di Ustica – sede della prima Area Marina Protetta di Italia - è stata presentata come il paradiso per gli amanti del diving e dello snorkeling. Ne sono state esaltate anche le escursioni guidate al patrimonio naturalistico e storico-archeologico alle quali è possibile abbinare degustazioni e visite in cantina. Da quest’anno, inoltre, presso i locali dell’Area Marina Protetta sarà possibile godere della “stanza del mare”, una realtà immersiva che, attraverso dei visori 3D consente di esplorare i fondali dell’isola.