E' siciliana la più giovane laureata d'Italia 

08/03/2024 09:02:00

Elena Iannucci di Milazzo è la laureata più giovane d'Italia. Nata nel 1999 a Segrate, Elena si trasferisce in Sicilia. La sua brillante carriera accademica ha avuto inizio al Politecnico di Milano, dove si è laureata in Ingegneria Informatica nel luglio 2019, a soli 20 anni e 5 mesi, diventando così la più giovane laureata d'Italia.

Ma il suo percorso di successo non si è fermato qui. Subito dopo la laurea triennale, Elena ha conseguito un Master presso il prestigioso ETH di Zurigo, in Svizzera. Durante questo percorso accademico, ha avuto l'opportunità di svolgere la sua tesi finale addirittura presso la Harvard University di Boston, negli Stati Uniti.

A soli 23 anni, Elena è già un software engineer di talento e lavora a Londra per l'azienda AWS, una delle principali realtà nel settore tecnologico. Il suo curriculum impressionante dimostra la sua straordinaria dedizione e capacità nel campo dell'ingegneria informatica.

La storia di Elena Iannucci è un ulteriore esempio di come dalla Sicilia e dal sud Italia possano emergere eccellenze che si distinguono ai massimi livelli accademici e professionali. La sua determinazione e il suo talento sono un orgoglio per l'intera comunità siciliana e una fonte di ispirazione per i giovani che desiderano perseguire i propri sogni con impegno e passione.