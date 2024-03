Trapani, l'Università sulla rampa di lancio. Ecco i corsi di laurea, e non solo

08/03/2024 06:00:00

Tre nuovi corsi di laurea e più servizi per gli studenti, per un totale di 14 corsi totali. Si amplia l’offerta formativa per il prossimo anno accademico del Polo Territoriale Universitario di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo, come spiegato durante l’edizione 2024 dell’Open Day.

Sono tre i nuovi corsi che saranno attivati al Polo Universitario di Trapani. Uno in Scienze Gastronomiche, uno in Scienze e Tecniche Psicologiche e infine Scienze della Formazione Primaria. Una offerta pensata per soddisfare le richieste lavorative del territorio e per l’inserimento immediato delle future figure professionali nell’immediatezza della laurea. Il Polo Universitario offre nuovi servizi a misura di studente per facilitare spostamenti e permanenza: da navette dedicate alla mobilità universitaria a una card per studenti, fino a un servizio di consulenza psicologica, nuovi accordi con aziende locali e formazione Erasmus.

L’edizione 2024 dell’Open Day ha accolto oltre 1000 studenti degli Istituti superiori in due giorni, durante i quali le future matricole hanno vissuto il Polo Universitario di Trapani, aiutati da giovani universitari ad orientarsi nella scelta del corso di laurea a cui iscriversi.

Nel Polo di Trapani abbiamo portato dei corsi di laurea innovativi – dice il Rettore Massimo Midiri -. Tutti corsi di laurea non presenti a Palermo. Con le autorità cittadine, il sindaco in testa, stiamo immaginando di creare servizi come mensa e ristorazione. E una card che permetta ai ragazzi di usufruire di determinati sconti su ciò che a loro serve di più, come articoli sportivi, informatica e, soprattutto, grandi attività sportive. C’è una struttura sportiva vicinissima al nostro polo universitario con cui stiamo per stipulare una convenzione. L’obiettivo è creare attorno allo studente trapanese, un’atmosfera che lo possa facilitare nell’arrivare alla laurea e renda il suo periodo universitario il più felice possibile”.

Con l'intenzione di arricchire il panorama dell’offerta, l’Università di Palermo il prossimo anno lancerà 11 nuovi percorsi formativi in tutte le proprie sedi della Sicilia Occidentale, affiancandoli ai 16 attualmente attivi, attraverso 5 nuovi corsi di laurea triennale, 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 3 corsi di laurea magistrale biennale.

“Nel giro di pochissimo tempo, due anni circa, da sei corsi iniziali siamo arrivati agli attuali 14 che si apriranno il prossimo anno accademico – spiega Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani -. Quindi, c’è una espansione importante della offerta formativa che indica una maggiore presenza dell’Università nella Sicilia Occidentale. Il Polo di Trapani può diventare un punto di riferimento dell’area Mediterranea. È importante che questo territorio apprezzi e custodisca questo investimento che l’Ateneo di Palermo sta facendo Inoltre, il 15 marzo inaugureremo una nuova sede a Trapani, in centro storico”.