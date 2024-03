Per la cattura di Messina Denaro l'Arma dei Carabinieri vince a Dubai il "World Police Award"

09/03/2024 12:45:00

L'Arma dei Carabinieri vince il World Police Award a Dubai per la cattura di Matteo Messina Denaro. L'Arma si distingue ancora una volta nel panorama internazionale per l'eccellenza delle sue operazioni e l'innovazione dei suoi progetti. Durante il World Police Summit 2024, al quale hanno partecipato rappresentanti di 138 Paesi, l'Arma è stata premiata con il prestigioso riconoscimento World Police Award in diverse categorie.

Il primo riconoscimento, nella categoria "Premio Eccellenza nelle Indagini Penali", è stato assegnato per l'operazione "Tramonto" del ROS, che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023. Questa operazione ha posto fine alla trentennale latitanza dell'ultimo degli ideatori delle stragi del 1992-93. Un successo che testimonia l'eccezionale lavoro svolto dalle forze dell'ordine italiane nel contrastare il crimine organizzato. Qui potete leggere di "Una vita tranquilla", il libro del direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo e del giornalista Nicola Biondo sull latitanza, la cattura, la verità e misteri di Matteo Messina Denaro.

Inoltre, nella stessa categoria, l'Arma dei Carabinieri ha ricevuto il premio per l'Eccellenza nelle Scienze Forensi, presentando un innovativo sistema sviluppato dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS). Questo sistema permette di identificare la motorizzazione di un veicolo analizzando il rumore registrato dai sistemi audio-video. Un'innovazione che apre nuove prospettive nella lotta contro il crimine e nell'investigazione scientifica.

Un altro importante riconoscimento è arrivato nella categoria "Eccellenza nella lotta ai narcotici", per l'operazione "EUREKA" condotta dal ROS e dal Comando Provinciale di Reggio Calabria contro le proiezioni estere della 'ndrangheta nel traffico internazionale di stupefacenti. Questo successo è stato possibile grazie alla collaborazione con EUROPOL, Interpol e numerose altre forze di polizia internazionali.

Ma le innovazioni dell'Arma dei Carabinieri non si limitano alle operazioni sul campo. Il premio per la "Migliore App di Polizia dell'anno" è stato assegnato all'applicativo "Mobile Angel". Questo sistema, sviluppato dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale in collaborazione con organizzazioni non governative come "Woman Care Trust Onlus" e "Soroptimist International Italia", permette di segnalare allarmi per le vittime di violenza di genere, geolocalizzandole e inviando segnalazioni alle Centrali Operative dell'Arma.

Questi prestigiosi riconoscimenti testimoniano l'impegno costante e l'elevata professionalità dell'Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità, sia a livello nazionale che internazionale. L'Italia può essere orgogliosa di avere una forza dell'ordine così dedicata e all'avanguardia nella lotta contro il crimine e nella protezione dei cittadini.