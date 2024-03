Controlli dei vigili urbani a Trapani: 15 auto abbandonate, 20 sequestrate senza assicurazione

09/03/2024 10:30:00

Una operazione di controllo del territorio della polizia municipale di Trapani ha consentito la rimozione di 15 veicoli abbandonati e il sequestro di 20 auto che circolavano senza assicurazione. Intervento che contribuisce a ridurre il degrado urbano e a garantire maggior sicurezza sulle strade della città.

La pulizia delle strade e dei quartieri da parte delle vetture abbandonate rappresenta un passo fondamentale nella tutela dell'ambiente urbano e nel recupero della vivibilità del territorio.

"Grazie all'eliminazione di mezzi in disuso, si è restituita dignità agli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e sicuri per i cittadini - si legge in una nota del comando dei vigili burbani -. Parallelamente, il sequestro delle auto prive di assicurazione ha un duplice obiettivo: contrastare il fenomeno dell'abbandono di veicoli e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Veicoli non coperti da assicurazione possono rappresentare un serio pericolo per la circolazione stradale, causando potenziali situazioni di pericolo e incidenti".

"L’impegno e la determinazione della Polizia Locale nel contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini sono encomiabili. Grazie alle loro azioni mirate - conclude la nota - il territorio recupera la propria bellezza e vivibilità, offrendo a tutti una migliore qualità di vita".