Sibiliana Vini verso un futuro sostenibile e di qualità

09/03/2024 09:00:00

Sibiliana Vini, una realtà consolidata nel panorama vinicolo siciliano, ha inaugurato il 2024 con l’ambizioso obiettivo di rafforzare il proprio brand attraverso l’impegno per la sostenibilità ambientale e il perseguimento della massima qualità dei propri prodotti. Fondata nel 2014 con l’intento di valorizzare le antiche tradizioni enologiche locali, Sibiliana Vini si è sempre distinta per la sua missione di offrire vini autentici che narrano la storia e la terra siciliana. Il primo importante progetto annunciato per il 2024 è il restyling dell’etichetta della linea Roceno, che comprende dieci varietà di vini giovani e territoriali.

Ogni varietà sarà ora rappresentata da un colore che evoca i profumi tipici del territorio d’origine, arricchito da fantasie di maioliche dorate, simbolo della ricca tradizione siciliana. Questo nuovo design mira a conferire alla linea Roceno un’immagine più elegante, vivace e autentica, rispondendo alla crescente domanda di vini freschi con una forte identità territoriale.

La seconda importante novità è l’adozione di un nuovo formato di packaging in Tetra Pak per le linee dei brick. Questa scelta non solo garantisce una maggiore protezione del vino dagli agenti esterni, ma sottolinea anche l’impegno di Sibiliana Vini verso la sostenibilità ambientale. I brick sono realizzati con oltre il 70% di materiale rinnovabile proveniente da foreste certificate FSC®, rispettando gli elevati standard del Forest Stewardship Council® (FSC®) e garantendo un’impronta ecologica ridotta.

“Gli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2024 riflettono il nostro costante impegno verso la qualità e la sostenibilità“, ha dichiarato Giacomo Spanò, enologo della cantina. “Sibiliana Vini si conferma così come un punto di riferimento nel mondo del vino siciliano, offrendo non solo prodotti di eccellenza, ma abbracciando anche valori etici e ambientali fondamentali per il futuro del settore.”

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)