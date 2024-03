Vini, si rinnova il Lighea di Donnafugata puntando alla sostenibilità

10/03/2024 08:00:00

Donnafugata, cantina siciliana leader nella produzione di vini di qualità, presenta il nuovo Lighea 2023, un bianco iconico che si rinnova nella veste e si conferma paladino della sostenibilità.

La sfida per l'ambiente

A partire dall'annata 2023, Lighea si veste di una nuova bottiglia, la borgognotta Cento per Cento Sicilia, realizzata con vetro riciclato in Sicilia. Una scelta virtuosa che sposa l'economia circolare e riduce l'impatto ambientale. Il peso inferiore della bottiglia, 410 grammi, contribuisce a diminuire le emissioni di CO2. Completa il packaging sostenibile il tappo Nomacorc Ocean, ottenuto da plastica riciclata raccolta nelle zone costiere per proteggere l'ecosistema marino.

Un vino eroico

Lighea nasce da uve Zibibbo coltivate a Pantelleria con il tradizionale sistema ad alberello pantesco, dichiarato patrimonio Unesco. Una viticoltura eroica che si confronta con la natura estrema dell'isola vulcanica, tra sole, vento e terra arida. Il risultato è un vino aromatico dalla personalità intensamente mediterranea, con note di zagara, agrumi e fiori, accompagnate da una freschezza e un finale minerale accattivante.

Un impegno costante

"La natura estrema di Pantelleria rappresenta sempre una grande sfida e Lighea è un'interpretazione davvero autentica di questo territorio", afferma Antonio Rallo, winemaker di Donnafugata. "L'adozione della bottiglia Cento per Cento Sicilia e del tappo Nomacorc Ocean sono innovazioni in linea con gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile", sottolinea Josè Rallo, alla guida dell'azienda con il fratello Antonio. "Un impegno costante che ci ha permesso di ottenere la certificazione SOStain per la viticoltura sostenibile siciliana".

Un nuovo look

Il restyling del packaging del Lighea 2023 racconta la personalità del vino attraverso lo sguardo di una ammaliante sirena. Sullo sfondo dell'etichetta, le sfumature del tramonto hanno lasciato spazio a quelle dell'alba pantesca, fedeli all'elegante bozzetto originale di Stefano Vitale.