Castelvetrano comune Plastic Free, premiato a Milano

10/03/2024 09:40:00

C’è Castelvetrano tra i 111 comuni premiati nella terza edizioni Plastic Free 2024. A ricevere il premio a forma di tartaruga le referenti dell’associazione locale Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna, insieme al sindaco Enzo Alfano e al vicesindaco Filippo Foscari.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo e del Comune di Milano, è iniziato con i saluti del sindaco di Milano, Beppe Sala, alla presenza di diversi ospiti: il ministro Gilberto Pichetto Fratin, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e la vicepresidente Commissione Ambiente alla Camera, Patty L’Abbate.

Emozione e soddisfazione, dunque per la città, dato l’ottimo risultato nazionale, ottenuto grazie all’impegno di tutti i volontari e delle associazioni che hanno collaborato.

I 5 punti su cui si sono basati i criteri di valutazione per l’ottenimento del premio, sono stati: la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la collaborazione con le associazioni, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate.

“Noi referenti Plastic free non possiamo che essere orgogliose di avere ricevuto questo importante titolo – hanno commentato le referenti Indiano e Cappadonna - e indubbiamente ci auguriamo di raggiungere anche la seconda tartaruga il prossimo anno”.

Soddisfatto anche il sindaco Enzo Alfano, che ha ringraziato tutti i cittadini per il corretto quotidiano conferimento, la Sager che si occupa della raccolta dei rifiuti, la polizia municipale per il contrasto agli abbandoni, gli assessori con delega all’ambiente. Ma anche le scuole e “i nostri piccoli concittadini green”. E soprattutto i volontari Plastic Free di Castelvetrano, “che operano ogni giorno per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e soprattutto con atti concreti di pulizia di molti siti , coinvolgendo anche le giovani generazioni”.