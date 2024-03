Trapani, ancora una tubatura rotta e salta l'acqua fino alla prossima settimana

10/03/2024 06:00:00

Guasto, interruzione di erogazione e conseguente disservizio nella distribuzione idrica sembrerebbero diventati routine a Trapani. Il guasto a “Martogna”, è l’ultimo di una lunga serie. Ad iniziare dalla rottura della condotta di Bresciana in zona Milo, danneggiata il 31 gennaio scorso da lavori dell’Enel, fino al blackout al sistema idrico di Bresciana per sovraccarico termico

A rimanere senza acqua oggi una parte di Trapani nuova, a cui spetta il servizio secondo il turno stabilito dal calendario comunale. Le due zone escluse sono l’area del Cimitero comunale e via Archi e la zona di via Marsala e via Virgilio. L’erogazione idrica è stata fermata in queste zone di Trapani, dopo l’ennesimo guasto a una tubatura del serbatoio di “Martogna”.

“Stamattina abbiamo avuto una rottura nel serbatoio di “Martogna” – spiega Orazio Amenta, dirigente del Servizio Idrico Integrato del Comune di Trapani -. Praticamente la città di Trapani è alimentata da due serbatoi. Uno grande generale a San Giovannello e uno più piccolino a “Martogna”, a monte della via Manzoni di Erice. Quest’ultimo serbatoio serve l’acqua a tutta la zona nord di Trapani, quindi l’area del cimitero. La rottura è stata alla tubazione interna al serbatoio, che ha impedito l’afflusso dell’acqua al suo interno e il conseguente riempimento – continua l’ingegnere -. Sono tubature molto vecchie e la rottura è stata molto molto importante. Questo tubo interno ha ceduto di circa 3 - 4 centimetri, facendo andare in tilt l’erogazione dell’acqua in alcune zone di Trapani nuova. La situazione perdurerà fino a quando non ripareremo la rottura. È un pezzo particolare, non si può riparare dall’oggi a domani. Questo significa che dovrà essere costruito appositamente. Stiamo cercando di risolvere per lunedì. La causa della rottura è la troppa usura. Diciamo che gli impianti idraulici andrebbero completamente rinnovati”.

A causa del guasto, dunque, non è stato possibile riempire d’acqua non solo il serbatoio piccolo di “Martogna”, ma anche il serbatoio basso di contrada San Giovannello. Entrambi, infatti, sono correlati alla stessa condotta, quella che ha subito la rottura. Lunedì, i tecnici comunali dovranno intervenire al serbatoio “Martogna” di contrada Cappottelli per una manutenzione straordinaria.

“Il bypass tiene bene – conclude l’ingegnere Amenta, facendo il punto della situazione idrica a Trapani - e stiamo predisponendo tutto per l’intervento definitivo sulla condotta sulla Erice - Mazzara. Abbiamo poi attivato due pozzi su Bresciana e recuperato circa altri 40 metri cubi d’acqua. La prossima settimana ne attiveremo altri, così da essere completamente indipendenti da Siciliacque e fronteggiare al meglio l’emergenza siccità che coinvolge tutta la Sicilia”.