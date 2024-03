Guardia di Finanza di Trapani: maxi operazione contro il mercato abusivo del pesce

11/03/2024 10:09:00

I Finanzieri del Comando Provinciale di Trapani e della Sezione Operativa Navale, insieme al personale del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASP di Trapani, hanno sgominato un vero e proprio mercato abusivo del pesce.

L'attività investigativa ha portato alla luce un commercio illegale di pesce, proveniente principalmente da Mazara del Vallo, che avveniva di notte in un piazzale della città. Il pesce, trasportato in maniera non idonea, veniva venduto a venditori abusivi e privati cittadini.

L'intervento dei Finanzieri ha permesso di:

Controllare 8 operatori economici, di cui 7 sanzionati.

Scoprire 3 commercianti abusivi completamente sconosciuti al fisco.

Accertare la mancata installazione di un registratore di cassa.

Rilevare 6 violazioni in materia di legge sanitarie e di etichettature e tracciabilità del prodotto.

Contestare 6 violazioni in materia di codice della strada relative al trasporto di alimenti.

Trovare 3 lavoratori in nero, con la maxi sanzione applicata a due aziende, una delle quali è stata proposta per la sospensione della licenza.

Sequestrare mezza tonnellata di pesce, che dopo essere stato giudicato idoneo al consumo è stato devoluto in beneficenza.

L'operazione dimostra l'impegno della Guardia di Finanza nel contrastare le attività illecite a tutela dell'economia legale, del lavoro e dei consumatori. La lotta al mercato abusivo e al lavoro nero serve a garantire un mercato competitivo e sicuro per tutti.