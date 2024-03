Immigrazione, l'assessore Albano incontra delegazione del "Migration Policy Group"

11/03/2024 00:00:00

L’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, ha incontrato in via Trinacria una delegazione del "Migration Policy Group" della Fondazione Friedrich Naumann per la Libertà, composta da 25 esperti e responsabili politici provenienti da Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Alla riunione ha partecipato il dirigente regionale del dipartimento della famiglia e politiche sociali Letizia Di Liberti.

«Si è trattato - ha detto l’assessore Nuccia Albano - di un momento costruttivo di confronto e di scambio di conoscenze su come i processi migratori modellino le opportunità, gli atteggiamenti e i comportamenti degli individui, delle comunità e del governo in Italia e nell'Unione Europea. Siamo stati lieti di accogliere in Sicilia una folta delegazione di funzionari ed esperti di paesi stranieri perché attraverso la cooperazione possiamo mettere in atto le azioni politiche più adatte per affrontare le questioni legate alla migrazione. È importante fare rete, partendo da obiettivi comuni. La progettazione partecipata non è solo un buon metodo di lavoro, ma è anche quello che ci chiede l’Unione Europea nella fase di programmazione dei fondi comunitari».

All’incontro hanno partecipato tra gli altri Evelin Hornyák, consulente politico senior del Parlamento europeo; Tomas Vytautas Raskevičius, membro del Parlamento della Repubblica di Lituania; Oriol Simó, assistente del capo unità, direzione generale Migrazione e affari interni (Dg home); Roger Albinyana, direttore generale dell'Istituto europeo del Mediterraneo (IEMed); Mamadou Lamine Ba, ex ministro dell'Ambiente, successivamente dell'Igiene, ed infine della Pianificazione, dello Sviluppo e della Cooperazione internazionale del Senegal.

Nelle foto: Letizia Di Liberti, dirigente del dipartimento della famiglia e politiche sociali, Nuccia Albano, assessore della famiglia e politiche sociali, Michela Bongiorno, dirigente servizio 3 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Sagra del Mandorlo in Fiore, tornano i treni storici tra Agrigento, Valle dei Templi e Porto Empedocle - In occasione dell'edizione 2024 della Sagra del Mandorlo in Fiore - Festival Internazionale del Folklore, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo, la Fondazione Fs, su input dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, ha predisposto numerose circolazioni in treno storico per garantire la mobilità tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle nelle giornate di massima affluenza di visitatori.

«Quella dei treni storici – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – è un’esperienza ormai consolidata. Anche nel settore turistico, infatti, il lavoro di squadra rappresenta un elemento irrinunciabile per valorizzare il patrimonio della nostra Isola. L’iniziativa è un tassello in più nella strategia del mio governo per restituire alla Sagra del Mandorlo in Fiore quella dimensione internazionale che Agrigento e la Sicilia meritano».

Un’occasione unica anche per i tanti turisti che accorrono nel capoluogo agrigentino per visitare la magnifica Valle dei Templi percorrendo i binari senza tempo della linea Agrigento – Porto Empedocle, linea turistica tra le più famose e apprezzate in Italia, e non solo, per l’unicum rappresentato dalla fermata intermedia denominata “Tempio di Vulcano” che consente l’accesso diretto al Parco Archeologico.

«Ancora una volta la collaborazione con Fondazione Fs, che ringrazio – dice l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – ci consente di regalare ai turisti un'esperienza unica in occasione di una festa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ampliare la gamma dei servizi è il modo migliore per incrementare l'appeal del nostro territorio ed è certamente la via che intendiamo continuare a seguire per la promozione turistica dell'intera Isola».

Dieci, in totale, le circolazioni previste nelle giornate del 16 e del 17 marzo per complessivi 272 posti disponibili a bordo. Le partenze da Agrigento Centrale per Porto Empedocle sono programmate alle ore 08.23; 10.31; 13.26; 15.31; 17.32. Le partenze da Porto Empedocle per Agrigento Centrale sono previste alle ore 09.21; 11.25; 14.23; 16.22; 18.25.

Il costo dei biglietti per viaggiare a bordo del “Mandorlo in Fiore Express” è di 4 euro a tratta per gli adulti e per i ragazzi oltre i 12 anni, 2 euro per i minori di 12 anni, mentre è prevista la gratuità per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti. I biglietti possono essere acquistati, a partire da martedì 12 marzo, su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.