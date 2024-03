La settimana sportiva: a Trapani vincono il Calcio e gli Shark - Handball Erice sconfitta a Bressanone

11/03/2024 06:00:00

• Handball: Sconfitta esterna nel Campionato serie A1 di Pallamano femminile per l’AC Lifestyle Handball Erice, che ha perso il confronto contro il Brixen Sudtirol con il risultato finale di 22 a 20. Una gara dagli alti e bassi, con le padrone di casa brave a costruire il gap nel finale del primo tempo. Erice quindi ha tentato la rimonta, agganciando prima il Brixen Sudtirol per poi portarsi anche avanti nel risultato. Nei minuti finali qualche errore di troppo pesa, con la vittoria delle altoatesine. In classifica le Arpìe scendono in quarta posizione, ultimo accesso utile per i Play Off scudetto. Top scorer Gorbatsjova con 6 reti. In serie A2 Bronze maschile la Puleo il Giovinetto Petrosino torna sconfitta da Chieti con il severo risultato di 46-34 perdendo anche la leadership di capocannoniere del torneo che era di Leonardo Pantaleo, assente in questa trasferta, attestatosi alla fine della stagione regolare, al terzo posto con 91 reti totali, a meno tre dalla vetta. Top scorer del match Stipe Bilokapic con 14 reti personali seguito da Yassin Tahar con 9. In serie A2 femminile l'Handball Erice entra nella seconda fase ad orologio in virtù della seconda posizione in classifica a due punti dalla vetta e vince il primo match in casa contro il Mugello 28-21. Top scorer Martina Lista con 7 reti. Buona l'esperienza della Pallamano Marsala che, anche se ultima in classifica con zero punti, ha di certo battezzato l'ingresso nella Pallamano che conta grazie ad un campionato giocato con giovanissime atlete che tante buone impressioni hanno dato in giro per l'italico stivale. Primo match di fase ad orologio per le lilibetane in casa contro il Prato; sarà una sconfitta per 18-32 con top scorer Giulia Torrente 5 reti. In serie B maschile l'Autosicura Pallamano Marsala ha battuto in casa lo Scicli Social Club con il risultato di 40 a 29 attestandosi con 16 punti a centro/alta classifica. Top scorer Sergio D'alberti con 12 reti e Samuel D'Aguanno con 10. Altri tre match di stagione regolare, assolutamente alla portata dei lilibetani, potrebbero far migliorare la posizione in classifica ed in vista della prossima stagione, sfruttando l'ottimo settore giovanile in testa alla classifica nell'Under17 regionale, puntare anche a risultati prestigiosi. L'Alcamo sempre più capolista, vince anche in trasferta a Ragusa con il risultato di 24-38. Quasi certi della vetta del torneo sino al termine della stagione, rimarrà vedere se il Team di Randes opterà per la serie superiore o se, come al termine della stagione precedente, preferire nuovamente la serie B.

• Basket: nella quinta giornata di fase ad orologio il Trapani Shark ha battuto in trasferta la Agribertocchi Orzinuovi per 83-93. Torna lo spumeggiante gioco del roster di Coach Daniele Parente che superando quota 90 punti diviene davvero irresistibile forte di un tournover in campo che alterna campioni di indiscussa bravura sul parquet della palla a spicchi. Si, quota 90 punti diventa un obiettivo, perchè se le difese avversarie riescono a bloccare l'attacco granata, allora i giochi si fanno complicati e la vittoria non è più tanto sicura, vedi la sconfitta di Cividale nella fase ad orologio o le risicate vittorie di Torino e Rieti in stagione regolare. Orzinuovi chiuderà in vantaggio il primo quarto di sette punti ma Trapani riuscirà a recuperare nel secondo parziale andando a meno due. Poi, dopo il riposo lungo i granata spingeranno sull'accelleratore quel tanto che basta per chiudere il terzo quarto con un vantaggio di nove punti e basterà controllare il gioco avversario pungendo in attacco per vincere il match nettamente. Pazzesco Horton con 29 punti all'attivo, poi Notae 17, Imbrò 13, Pullazi 11, Marini 10. Nota particolarmente positiva: saranno circa duecento i tifosi granata al seguito degli squali trapanesi.

• Volley B1: Dividono la posta in palio la GesanCom Marsala Volley e la Lu.Vo Barattoli Arzano nella 18° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un match davvero bello ed appassionante che ha visto, al Palazzetto dello Sport lilibetano, le due formazioni giocare una partita pregna di vera pallavolo che non ha mai consegnato ad una delle due sfidanti la certezza della vittoria. Ne è uscita una sfida condita da diversi capovolgimenti di fronte da entrambe le parti che ha, alla fine, consegnato l’unico punto di differenza alle ospiti campane che hanno dimostrato di avere, nell’arco dei cinque set, quel qualcosa in più che ha consentito loro la vittoria. Tabellino: GesanCom Marsala Volley – Lu.Vo Barattoli Arzano 2-3 (25/27, 25/15, 20/25, 33/31, 10/15). Varaldo 10, Grippo 3, Caserta 19, Galiero 18, Gasparroni 2, Silotto 12, Norgini (L), Modena 5, Sturniolo 0, Morciano 11, Bergese ne. Allenatore: Ciccio Campisi. Battute Err 10, P.ti 12; Ricezione 41%; Muri Punto 7.

• Calcio: il Trapani in serie D batte al provinciale di Erice anche il LFA Reggio Calabria con il netto risultato di 3-1. I granata andranno in vantaggio già al 10' del primo tempo con un gran tiro di Acquadro che scoccherà un tiro imparabile all'incrocio dei pali portando in vantaggio i padroni di casa. Al 2' della ripresa il raddoppio avverrà su un rigore affidato a capitan Cocco, poi il solito Convitto al 54' raccoglierà una palla vagante in area prodotta dallo scontro tra due avversari depositando in rete la palla del 3-0. Sarà l'ex Barillà a segnare il gol della bandiera per gli ospiti al 78'. In Eccellenza derby amaro per la Folgore di Castelvetrano che cederà l'intera posta in palio ad un corsaro Mazara 46 che si imporrà con il risultato di 1-3. Una sconfitta che non pregiudica quanto di buono fatto dal team di Mister Cavataio nelle ultime giornate a fronte di un Mazara 46 a cui ha fatto bene il cambio di allenatore ma che dovrà ormai iniziare a programmare la prossima stagione. Vince l'anticipo di sabato in trasferta a Palermo contro l'Athletic Club l'Accademia Trapani. Uno 0-2 che rilancia le ambizioni di salvezza diretta dei trapanesi distante un solo punto. Sconfitto in casa il fanalino di coda Mazara dal Pro Favara, la contemporanea sconfitta dell'Aspra mantiene vive le speranze dei canarini di raggiungere i Play Out. Brutta sconfitta del Fulgatore in casa contro un non irresistibile Don Carlo Misilmeri. Uno 0-3 che ha il sapore di occasione persa per i trapanesi. Sconfitto anche il Castellammare di Mister Mione in casa contro la capolista Nissa che sembra ormai aver vinto il Campionato. In Promozione il Marsala di Mister Brucculeri attende i canonici 45 minuti l'arrivo degli avversari dell'Iccarense che però non si presenteranno al Nino Lombardo Angotta. Tre punti senza giocare che uniti al pareggio del Bagheria a Partinico serviranno a raggiungere la quota Play Off. Di seguito gli highlights di Trapani-LFA Reggio Calabria: