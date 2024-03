Tennis: in serie C il Sunshine TC Marsala batte il Canicattì all'ultimo doppio

11/03/2024 11:47:00

Importante vittoria casalinga per il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus che batte la temibile Planet Canicattì con il risultato di 4 a 2. In una giornata non facile a causa del forte vento i giovani tennisti lilybetani si sono imposti in un confronto che in partenza si sapeva difficile e che avrebbe consegnato alla vincente la migliore posizione in classifica rispetto all'altra. Dopo i primi quattro singolari la situazione di parità 2 a 2 lasciava intendere che sarebbe stata una giornata senza un sicuro vincitore, dopo le agevoli vittorie di Daniel Franchino e Giorgio Parisi, sono arrivate le sconfitte di Gabriele Misuraca e Enrico Rubino in due match molto lottati. Decisivi divenivano i doppi: la coppia Parisi/Galfano non ha avuto difficoltà contro i giovani del Canicattì portando a casa il match per 61 63. Spettacolare, invece, l'ultimo doppio nella quale la coppia Franchino/Adamo ha annullato due match point prima di vincere per 10/8 al tiebreak decisivo. Con questo risultato il club marsalese fa un notevole passo avanti nel 1° Girone della Serie C. Domenica prossima trasferta al TC3 Palermo.

Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus/Planet Canicattì 4/2

Parisi/Romano 6/1 6/3

Franchino/Parla 6/0 6/0

Misuraca/Pisanu 4/6 3/6

Rubino/Russo 6/2 3/6 3/5 rit.

Parisi Galfano/Ancona Russo 6/1 6/3

Franchino Adamo/Pisanu Romano 4/6 7/5 10/8