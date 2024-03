Castellammare, giovane in fin di vita dopo scontro un un auto contromano

12/03/2024 09:32:00

Un drammatico incidente si è verificato sabato sera sulla circonvallazione di Castellammare del Golfo, in zona Duchessa. Un giovane di 23 anni, le cui iniziali sono GS, è in condizioni gravissime dopo lo scontro tra il suo ciclomotore e un'auto che procedeva in senso contromano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di sabato. Il 23enne, a bordo del suo ciclomotore, si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava contromano. L'impatto è stato violentissimo e ha lasciato il giovane gravemente ferito.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Alcamo. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico.

Il 23enne versa in prognosi riservata. Si trova in coma e ha riportato danni a diversi organi interni, oltre a fratture a tutti gli arti. I medici del Trauma Center stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita, ma la situazione rimane molto critica.

Le forze dell'ordine stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Non è ancora chiaro perché l'auto procedesse contromano.

La notizia dell'incidente ha sconvolto la comunità di Castellammare del Golfo. Famiglia e amici del giovane si sono stretti intorno a lui in queste ore drammatiche, pregando per un miracolo.