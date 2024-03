Europee. Liti a destra in Sicilia. M5s interviene Conte

12/03/2024 06:00:00

Conto alla rovescia per le elezioni europee di giugno 2024, i partiti stanno serrando le fila, qualche partito è in overbooking, troppi candidati.



Fratelli d’Italia è pronta a lanciare la “Campagna d’Italia”, in Sicilia si parte già da un candidato che è Giuseppe Milazzo, palermitano, uscente dal Parlamento europeo, gli altri nomi saranno scelti in base alla forte presenza sui territori. Si parla già una lista acchiappa consensi, tra i nomi di donna c’è quello di Elvira Amata, attuale assessora regionale al Turismo. Ma pronta a scendere in campo anche Ruggero Razza, uomo di Musumeci.

Per Forza Italia i due nomi certi sono quelli di Marco Falcone e di Edj Tamajo, entrambi assessori regionali, entrambi stanno già girando per tutte e 9 le province siciliane. Forza Italia ha anche una deputata uscente, transitata dal Pd alla quota azzurra, si tratta di Caterina Chinnici che potrebbe essere ricandidata.



La federazione Lega-MPA ha già prodotto numerosi scontri all’interno della compagine, Raffaele Lombardo e Luca Sammartino non hanno buoni rapporti, la prova di forza avverrà proprio per le europee, l’MPA sosterrà l’uscente leghista Annalisa Tardino, mentre Sammartino sosterrà Mimmo Turano. Lombardo pur non avendone voglia non si tirerebbe indietro da una eventuale candidatura.

Cateno De Luca, leader del movimento Sud chiama Nord, ha già presentato il simbolo a Taormina, la lista si chiamerà “Libertà”, le alleanze sono aperte e qualcuna già chiusa, quella ad esempio con Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia.

La questione candidature per il Movimento Cinque Stelle verrà risolta da Giuseppe Conte con il click day. Tre i nomi per la Sicilia e tre per la Sardegna, tra i più papabili il nome di Giuseppe Antoci, presidente del parco dei Nebrodi.

Nel Partito Democratico i papabili candidati sono legati a nomi di spicco che hanno negli anni rappresentato la sinistra, si tratta di Leoluca Orlando, di certo ad essere ricandidato è pure Pietro Bartolo.

Dovrà presto scegliere anche la Dc di Totò Cuffaro, la creazione di una lista di “Centro” potrebbe far convergere i candidati cuffariani in quel contenitore, consentendo la scalata a Bruxelles. Non teme le urne Cuffaro, almeno non quelle siciliane, che gli hanno sempre tributato massimi consensi.