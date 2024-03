Caso aeroporto di Birgi: Tranchida la pensa così

12/03/2024 06:00:00

L'Hub unico degli aeroporti resta un tabù ancora oggi, dopo oltre due anni da quando è stata lanciata l'idea. Il Governo Schifani punta ad un solo Hub aeroportuale in Sicilia, come già prospettato dall'Enac in altre regioni italiane, così da rendere la Trinacria il terzo polo nazionale dopo Roma e Milano, con oltre 18,5 milioni di passeggeri. Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani chiederà al Palamento Regionale a che punto è il progetto che gioverebbe ai siciliani in termini di risparmio e guadagno economico, dando molto più potere contrattuale con le compagnie aeree.

"Premesso che torna adesso in auge il dibattito, seppur da una inchiesta che fa Tp24, a firma di Giacomo di Girolamo, cui è seguita la replica senza sconti del presidente Antonini. Io mi concentrerei come sindaco di Trapani sul problema vero: capire il futuro dell'aeroporto di Birgi, Misiliscemi, Marsala o Trapani come pur si voglia nominare. E capire cosa vuol fare la Regione su una visione strategica, che puntava su un grande Hub aeroportuale.".

Sul futuro dell'aeroporto di Birgi, il sindaco Tranchida aveva già scritto al presidente Schifani ad inizio di quest'anno, richiedendo espressamente un confronto con il territorio. A questo, oggi, aggiungerà la domanda riguardante la possibile privatizzazione e la data relativa al periodo nel quale quando sarà attuata.

Qui il video.