13/03/2024 08:23:00

Due donne sono rimaste ferite in un inidente stradale verificatosi , ieri mattina, 12 Marzo 2024, sull' autostrada A29, all' altezza dell' innesto per contrada Fegotto nel territorio di Calatafimi Segesta.

Erano a bordo di una Chevrolet e procedevano da Segesta verso Alcamo. Nell' abbordare una curva, la conducente , complice l' asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guard- rail.

Le due donne i sono state ricoverate all' ospedale di Alcamo dove sono state trasportate in ambulanza. La dinamica esatta è comunque al vaglio della polizia stradale. Si è trattato di un incidente autonomo.