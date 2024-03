A Marsala il consiglio comunale dei "complimenti" per il regolamento edilizio

13/03/2024 17:00:00

Seduta del Consiglio comunale di Marsala dell'11 marzo, aperto con 55 minuti di ritardo. Presenti 15 consiglieri su 24. Si deve trattare, come stabilito dall'ODG e dopo due sedute del mese scorso al provvedimento dedicate, il nuovo regolamento edilizio comunale. Il presidente sospende la seduta per consentire al tecnico di predisporre il video d'illustrazione della statuizione. Con 55 minuti di ritardo, non si comprende quest'ulteriore dilazione. Si inizia con delle comunicazioni: Cavasino stigmatizza il comportamento dei tifosi del Trapani calcio, che hanno offeso la redazione di Tp24 e il direttore Giacomo Di Girolamo, e manifesta solidarietà.

Idem fa il presidente del consiglio Sturiano a nome di tutta l'assise. Il dirigente del Settore Pianificazione e Urbanistica, ingegnere Mezzapelle, espone sommariamente il testo. Sono 115 articoli più il maxi emendamento della commissione consiliare Urbanistica presieduta da Vinci. Enuncia i principi del regolamento: la contestualizzazione del testo base in relazione alle esigenze del territorio, della qualità urbana, della rigenerazione, della sostenibilità ecologica e sociale, incentivazione con 10 schede destinate, lo snellimento di norme vetuste, quali lo stesso regolamento datato 1977 e il piano comprensoriale. Si riportano alcune regole: la certificazione di destinazione urbanistica, qualora entro 30 giorni il settore competente non rilasci l'attestazione, può farla il progettista o tecnico abilitato ai sensi del DPR 445/2000, corredata da opportuna documentazione.

Per le nuove edificazioni istituzione del fascicolo del fabbricato. La possibilità di costruzione a confine, con accordo delle parti, in deroga alla regola della distanza. Riduzione costi di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana, nel centro storico e fuori del 60%. Poi, udite udite voluto dall'assise all'articolo 33 bis negli ambiti condominiali si stabilisce che:l'insediamento di strutture come centro di accoglienza richiedenti asilo, detenzione amministrativa, strutture di protezione richiedenti asilo e rifugiati, è demandata alla statuizione di ogni regolamento condominiale; l'olezzo di discriminazione è servito.Nella stesura del nuovo regolamento hanno contribuito tutti gli ordini professionali e per la prima volta l'associazione degli amministratori di condominio. Il nuovo strumento, approvato all'unanimità, è il primo di altri.

A tal proposito l'assessore al ramo Tumbarello riferisce che il piano per il centro storico è in dirittura d'arrivo, che ci sono le risorse per lo studio del piano preriserva, per gli studi propedeutici del nuovo Piano Urbanistico Generale -PUG-, del progetto preliminare del PUG. Poi si assiste a 45 primi d'effluvio di complimenti reciproci, quando per informare la cittadinanza di un atto fondamentale per la città sono stati impiegati 24 minuti. Ma la politica è l'arte del possibile che sublima l'impossibile. Il presidente del consiglio dà appuntamento a dopo il 20 marzo.

Vittorio Alfieri