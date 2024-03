L'hair stylist siciliana Gabry Mosca a Sanremo e al concorso di Paestum

13/03/2024 16:43:00

Gabry Mosca, titolare di un salone di parrucchieri a Gela, ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio scorso e ha padroneggiato qualche giorno fa all’Hair Style Contest World 2024 a Paestum.

Mixa creatività e innovazione, passione per il lavoro e tendenze, grazie alla costante formazione, acquisendo così maggiore esperienza.

Il mondo dell’hair and beauty è cambiato, la parrucchiera o il parrucchiere oggi sono punto costante di riferimento per stare bene con se stesse e dedicarsi del tempo, tra un caffè, una chiacchiera e delle coccole, diventando dei veri e propri “Creatori di Autostima”.

Gabry ha una marcia in più, oltre ad amare il suo lavoro ha gli occhi puntati sul sociale, è noto il suo impegno a supporto dell’ Associazione FARC& C, che permette di regalare una parrucca alle pazienti oncologiche del reparto di oncologia di Gela. Mani esperte e cuore nobile si fondono in rara professionalità e stile.

“Creatività è liberta, libertà è bellezza-dice Gabry Mosca- per questo ritengo che l'obiettivo rimane la valorizzazione delle donne, o meglio di ogni persona, attraverso look personalizzati, cuciti su misura. La nostra professione negli anni è cambiata molto, oggi le clienti vogliono essere capite, ascoltate, hanno bisogno di attenzioni che vanno oltre la semplice piega o colore. I nostri attrezzi di lavoro non sono solo forbici e pettini, ma anche nuovi prodotti e nuove tecniche che fanno parte del bagaglio personale di ogni professionista che, ovviamente, dovrà costantemente rinnovarsi. La formazione è fondamentale nella professione, soprattutto perché a nuove esigenze corrispondono nuovi prodotti e approcci. Aggiornarsi vuol dire quindi rispondere alle necessità di ognuno, potendo fronteggiare con professionalità ogni trend. La mia figura- conclude- è al servizio dell’unicità della cliente, che non affida più solo il proprio aspetto ma anche il proprio modo di essere”.