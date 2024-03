Buseto Palizzolo: la Fiom primo sindacato della Cicli Lombardo

14/03/2024 02:00:00

La Fiom Cgil è il primo sindacato a rappresentare le lavoratrici e i lavoratori della Cicli Lombardo Spa, azienda di Buseto Palizzolo che produce biclette. Per la prima volta si sono, infatti, svolte le elezioni per le Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria, e per le Rls, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Su 68 votanti i rappresentanti della Fiom hanno ottenuto la totalità delle preferenze, conquistando anche i voti dei non iscritti al sindacato.

A essere stati eletti Rsu sono Massimiliano Vultaggio, eletto anche Rls, Antonella Fileccia e Stefano Savalli. "Rispetto al numero dei trenta iscritti al sindacato - dice il segretario provinciale della Fiom Cgil Giuseppe Favara - abbiamo più che raddoppiato i voti, grazie al lavoro sindacale svolto in questi anni per tutelare tutte le lavoratrici e i lavoratori, non necessariamente iscritti alla Fiom".

"All'interno dell'azienda - dice il lavoratore Rsu e Rls Massimiliano Vultaggio - la maggior parte dei problemi contrattuali sono stati risolti. Adesso stiamo continuando a lavorare per migliorare il contratto integrativo, chiedendo l'introduzione del premio di produzione e i buoni pasto".