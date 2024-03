Da domani i siciliani volano da tutta Italia con lo sconto della Regione

14/03/2024 13:56:00

Non più solo i voli dalla Sicilia e per gli aeroporti di Milano e Roma e viceversa, ma da domani, 15 marzo, per contrastare il caro-voli la Regione siciliana fino al 31 dicembre 2024 sconterà il biglietto aereo di tutti i residenti in Sicilia che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia e avranno un abbattimento sulle tariffe aeree del 25 per cento.

Alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata. Ad annuncialo è il presidente della Regione, Renato Schifani. Il provvedimento, dunque, estende alle altre tratte l'iniziativa già in corso dall'inizio dell'anno per gli aeroporti di Milano e Roma.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato che al momento "sono 41mila i siciliani che si sono registrati nella piattaforma realizzata dalla Regione per erogare i rimborsi e alcuni siciliani hanno già ricevuto i contributi". "Avevamo detto che avremmo verificato la possibilità di estendere agli altri aeroporti la misura avviata lo scorso dicembre per gli scali di Milano e Roma e siamo riusciti ad allargare le agevolazioni contro il caro-voli", ha detto Schifani.

Come si ottiene lo sconto - La misura è finanziata dalla Regione siciliana con propri fondi, 33 milioni di euro le risorse stanziate finora. Le compagnie Ita e Aeroitalia hanno attivato fin da subito un link nelle proprie piattaforme dedicato ai residenti siciliani che acquistando i biglietti aerei ottengono immediatamente lo sconto del 25 per cento. Chi viaggia con le altre compagnie può caricare i biglietti nella piattaforma della Regione per avere il contributo del 25 o del 50 per cento.