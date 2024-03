Pubblica video "Quanto guadagna Denise Pipitone", archiviato il procedimento per diffamazione

15/03/2024 09:02:00

Pubblicò su Tik Tok un video dal titolo “Quanto guadagna Denise Pipitone” e per questo fu querelato, per diffamazione, da Piera Maggio. Adesso, però, accogliendo la richiesta della Procura, il gip del Tribunale di Marsala Sara Quittino ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato contro un giovane mazarese di 23 anni, Enrico Maddaloni.

L’archiviazione è stata motivata con la patologia di cui soffrirebbe Maddaloni, un “disturbo sulla rappresentazione delle

emozioni proprie e altrui e la conseguente mancanza di empatia” scrive il giudice Quittino, spiegando che “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna sotto il profilo (non della non imputabilità per mancanza della capacità di intendere e di volere dell’indagato, argomento sui cui si incentra l’ultima opposizione all’archiviazione del difensore di parte opponente) ma dell’elemento psicologico del reato”.

Non si rinvengono con certezza, scrive ancora il giudice, “né la consapevolezza della potenziale offensività delle proprie affermazioni, né la volontà di offendere e, pertanto, non è dato ravvisare ‘il dolo generico, cioè la mera percezione, rapportata all’uomo medio, della capacità offensiva delle espressioni adoperate, anche senza la specifica intenzione di offendere l’altrui reputazione”. Insomma, non si sarebbe reso conto di quello che diceva.