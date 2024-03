Fine settimana intenso per la Pallamano Marsala

15/03/2024 19:24:00

Altro fine settimana impegnativo per Autosicura Pallamano Marsala che vedrà i propri atleti impegnati su 4 diversi campi: A2 femminile a Camerano, B maschile ad Agrigento, Under 13 femminile a Marsala ed Under 13 maschile a Petrosino. Le ragazze dell'A2 domenica 17 marzo alle ore 18:00 scenderanno in campo contro il Camerano per la seconda gara del girone ad orologio, ultima fase del Campionato. Altro match importante e impegnativo per le ragazze marsalesi che, dopo la buona prestazione casalinga contro il Tushe Prato, volano verso questa trasferta più convinte e determinate, con più consapevolezza delle loro capacità. La speranza dei Tecnici, Vito Di Giovanni ed Elisa Molito, è che riescano a mettere in campo quanto di buono fatto in allenamento e che mantengano la concentrazione alta per tutti i 60 minuti di gioco.

L’appuntamento con la serie B maschile invece è per sabato 16 marzo che alle ore 18.30, al Palazzetto di Agrigento, se la vedrà contro la seconda in classifica, il Girgenti, avversario ostico e ben strutturato. Una partita questa molto impegnativa per i lilybetani e per il Tecnico Stefano Rallo, che si presenterà all’appuntamento con una formazione condizionata da numerose assenze e che dovrà impegnarsi non poco se vorrà conquistare la vittoria.

Per i campionati under 13 troveremo le ragazze impegnate sabato mattina alle ore 10:00 al Palazzetto dello Sport di Marsala dove si confronteranno con le due formazioni del Cus Palermo, mentre domenica 17 marzo alle ore 11:00 al Palazzetto dello Sport di Petrosino i ragazzi disputeranno due partite, la prima contro il Villaurea e la seconda contro l'Alcamo. Il vivaio della Pallamano Marsala è sempre più florido e sia sabato che domenica sarà occasione di esordio per alcuni giovanissimi atleti e atlete nei Campionati under 13.