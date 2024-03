Mazara, l'acqua non è potabile. Randazzo e Billardello interrogano l'amministrazione

15/03/2024 18:00:00

I consiglieri comunali Girolamo Billardello (Movimento 5 Stelle) e Giorgio Randazzo (Fratelli d’Italia) hanno presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale di Mazara del Vallo riguardante la questione della potabilità dell'acqua, concentrata nella zona Est della città.

Nel documento, i consiglieri evidenziano che, secondo le analisi pubblicate sul sito ufficiale del comune, l'acqua distribuita in questa area nei sette mesi precedenti risulta non potabile. Sottolineano inoltre l'obbligo dell'amministrazione di informare i cittadini residenti di tale situazione, oltre a prendere le necessarie misure di tutela della salute pubblica.

Un punto centrale dell'interrogazione riguarda l'aderenza del laboratorio incaricato delle analisi alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo, evidenziando la mancanza di accreditamento secondo le normative vigenti.

Inoltre, viene richiamato l'articolo 15 del decreto legislativo, che sottolinea l'importanza dei provvedimenti correttivi e delle limitazioni d'uso in caso di non conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro.

I consiglieri evidenziano una serie di domande sull'operato dell'amministrazione, chiedendo spiegazioni sulle motivazioni di varie mancanze, tra cui: la mancata informazione ai residenti della zona Est sulla non potabilità dell'acqua; l'incarico a società non accreditate per le analisi dell'acqua; la mancata risposta ai quesiti inoltrati da associazioni e comitati per il monitoraggio delle risorse idriche; la mancata risposta a una nota della III Commissione Consiliare e a un'interrogazione del gruppo consiliare M5S.