A Trapani il secondo incontro "Prevenzione e contrasto dei fenomeni del racket e dell'usura"

16/03/2024 02:00:00

Il ciclo di incontri sulla "prevenzione e contrasto dei fenomeni del racket e dell'usura" ha proseguito il suo cammino il 13 marzo presso la sala delle conferenze della Camera di Commercio di Trapani. Questo ciclo, avviato dalla Prefettura di Trapani il 20 febbraio scorso, ha visto la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il Prefetto Maria Grazia Nicolò, nel suo primo appuntamento.

Dopo i saluti del Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Dott. Giuseppe Pace, sono intervenuti illustri ospiti, tra cui il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il Dott. Emanuele Alagna, Direttore della Banca d’Italia Filiale di Palermo, e il Dott. Fabrizio Carta dell’Associazione Bancaria Italiana.

All'incontro hanno partecipato le associazioni datoriali della Provincia di Trapani, le associazioni antiracket e antiusura, e rappresentanti delle categorie produttive. L'occasione è stata sfruttata per analizzare i dati relativi alla raccolta dei risparmi e degli impieghi bancari a livello nazionale, regionale e provinciale, e per avviare una discussione sul tema dell'accesso al credito per imprese e famiglie.

Durante l'incontro, il Prefetto ha annunciato l'avvio dell'iter per recepire a livello provinciale l'accordo quadro sottoscritto nel 2021 tra il Ministero dell'interno e l'ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura. Questo accordo sarà un incentivo per promuovere iniziative sul territorio, con la partecipazione di Banca d’Italia, volte alla formazione e all'informazione finanziaria per operatori economici e non solo.