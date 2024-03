"Il Sistema sanitario nazionale? In Lombardia ti curano, in Sicilia ti abbandonano"

16/03/2024 22:05:00

In Lombardia ti curano, in Sicilia no. Perchè? "Siamo Regione autonoma". E' quello che si è sentito dire un paziente marsalese che, era stato preso in cura in Lombardia, e poi è tornato a Marsala dove non sono state accettate le ricette di un medico del Nord. E' il paradosso del sistema sanitario. Ecco il racconto del signor Franco.

Sistema Sanitario Nazionale. Sarà veramente così? Sono stato sette mesi a Milano per un grosso problema di salute e sono stato ricoverato al San Raffaele per quasi un mese. Mi hanno iscritto fra gli utenti di Milano e così non mi hanno abbandonato, anzi mi indirizzano a completare visite particolari. Sono rientrato a Marsala domenica scorsa e ho con me diverse ricette prescritte dal medico di base, che nel frattempo mi hanno assegnato a Milano. Sono passato dal nostro ex-Inam per salutare gli infermieri che mi hanno avuto in cura per una grossa morsicatura di un cane, fasciandomi la gamba ferita.



Leggo sulla porta il nuovo sistema telefonico per prenotare le visite ambulatoriali, mi sorprendo che una simile novità sia arrivata anche a Marsala. Dopo una ventina di prove riesco a parlare con una addetta che subito mi spara a zero: 'La Sicilia non accetta le prescrizioni della Lombardia'. Chiedo scusa e telefono a Milano, si stupiscono di questa situazione, perchè loro hanno accettato tutte le proposte ambulatoriali prescritte dal mio medico di Marsala. Ritelefono al numero indicato a Marsala, stessa risposta: la Sicilia è regione autonoma e decide con chi fare accordi, e l'accordo prevede che la Lombardia accetti le nostre ricette, ma il contrario no, la Sicilia non accetta le ricette scritte da medici di Milano. Ovviamente non posso credere a simile idiozia.

Tanto segnalo per non essere il solo che si stupisce...