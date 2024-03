Una serie di cose intollerabili

17/03/2024 14:35:00

Intolleranza. Il comportamento di non rispettare le idee altrui è una pratica assai diffusa, acuito nei giorni che si vivono dai due conflitti, quello in Ucraina e in Palestina, che hanno portato in piazza la stragrande maggioranza delle persone e soprattutto giovani e studenti a sostenere le due popolazioni più deboli, ossia quella ucraina e quella della striscia di Gaza.

La causa palestinese è molto sentita fin dal 1948 con la nascita dello stato d'Israele, dopo una partizione della patria di Gesù, anche se suo padre è stato generato nella volta celeste, ma questa è un'altra storia, approvata dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per porre fine agli scontri nel territorio tra ebrei e arabi palestinesi. A distanza di di 75 anni l'idea di due stati resta un'utopia e dopo l'attacco di Hamas del sette ottobre, INTOLLERABILE, ad oggi è morta e sepolta. Come lo sono i civili e circa diecimila bambini morti dovuti dalla reazione, INTOLLERABILE, d'Israele e di Netanyahu piu vendetta che desidero, legittimo e condivisibile di giustizia. Il nove marzo il giornalista David Parenzo, di origini ebraiche, è stato contestato, bloccato in un'aula, all'università La Sapienza di Roma, con la motivazione, INTOLLERABILE, "un sionista non può parlare" Stessa sorte , INTOLLERABILE, idem la ragione è toccata qualche giorno orsono al collega e direttore di La Repubblica Maurizio Molinari, anche lui di origini ebraiche, alla Federico II di Napoli. Sulla vicenda è intervenuto il capo dello Stato Mattarella in termini lapidari: "Bandire INTOLLERANZA da atenei incompatibile con l'università","La migliore risposta ad ogni forma di intolleranza è il rispetto per il prossimo", la replica di Molinari. INTOLLERABILE che siano le future classi dirigenti della nazione a rifiutare il dialogo.

INTOLLERABILE, anzi DISUMANO, che un gommone partito diversi giorni fa dalla Libia, con un carico di almeno 75 persone, dopo 3 giorni di navigazione, secondo le ricostruzioni il motore si è rotto, lasciando la barca alla deriva senza più cibo ne acqua, senza aver ricevuto alcun aiuto, nonostante diversi elicotteri e aerei siano stati avvistati dai migranti mentre sorvolavano i cieli sopra il gommone, le persone hanno iniziato a cedere e morire di sete e di fame. I loro corpi, come quelli di migliaia di altre persone, sono stati affidati pietosamente al cimitero del Mediterraneo dalle mani di chi è riuscito a resistere fino all’arrivo della barca della ONG. La disumanità della storia è confermata dalla necessità di far evacuare due anime per essere condotti in ospedale dagli elicotteri della guardia costiera italiana. INTOLLERABILE che il governo del Belpaese assegni come porto di sbarco per i migranti salvati nel mediterraneo centrale finanche La Spezia. INTOLLERABILE che la testata giornalistica di Tp24 e il suo direttore Giacomo Di Girolamo siano stati oggetto di offese dalla curva calcistica del Trapani, "rei" di aver fatto solo il proprio lavoro, condurre un'inchiesta sul nuovo tycoon, Antonini che ha comprato oltre la squadra di calcio, quella di basket e un'emittente televisiva, approdato nella città dell'autrice Stefania Auci de "I leoni di Sicilia". INTOLLERABILE l'assordante silenzio di grande parte della classe politica del capoluogo trapanese. Si sono narrati solo alcuni episodi d'INTOLLERANZA, dei giorni che si vivono.

Vittorio Alfieri