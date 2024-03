Si schianta contro un muro e muore a 34 anni

18/03/2024 12:20:00

Ancora sangue sulle strade in Sicilia. Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Santa Venerina, lungo la via Provinciale. A perdere la vita Giuseppe Rapisarda, 34 anni. Lavorava dal 2018 per una ditta di Catania, ed era capo furgone responsabile per il trasporto ed il montaggio di mobili.

Rapisarda, secondo quanto ricostruito, si è schiantato con la sua Golf, a pochi passi da casa: troppo forte l'impatto contro il muro, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

«Giusepppe Rapisarda lavorava dal 2018 presso la ditta Operation di Catania, ed era capo furgone responsabile per il trasporto ed il montaggio di mobili per Mondo Convenienza - scrive sui social l’associazione vittime della strada e Sicilia risvegli con il presidente Pietro Crisafulli. - Con la massima urgenza, come abbiamo più volte ribadito questa Associazione chiede un immediato incontro con i vertici della Regione Sicilia ed i Sindaci di Catania è di tutta la provincia. Basta ergastoli del dolore, basta vittime sulla strada, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da tanti anni assenti. Una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere veramente le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono solo i giovani. Diciamo basta, non ne possiamo più».