Giornata in memoria delle vittime della mafia. Un minuto di silenzio in Prefettura

21/03/2024 07:30:00

In occasione della "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", la Prefettura di Trapani ha organizzato un minuto di silenzio per le ore 9.30 di questa mattina, 21 marzo. Un momento di raccoglimento per commemorare tutti coloro che hanno perso la vita a causa della violenza mafiosa, comprese le figure meno note o sconosciute.

La provincia di Trapani e la Sicilia sono state duramente colpite dalla criminalità organizzata. Innumerevoli le vittime innocenti che hanno perso la vita per mano della mafia, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

In questo contesto, la "Giornata della memoria e dell'impegno" assume un valore ancora più importante. Un'occasione per non dimenticare le atrocità commesse e per riaffermare con forza il valore della legalità e della giustizia.