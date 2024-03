Capitano Ultimo con De Luca alle Europee 

21/03/2024 15:12:00

Sorpresa alle elezioni europee: Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo, scende in campo con Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, aderendo alla lista Libertà. L'annuncio è stato dato oggi in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

Tra gli altri protagonisti, l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, leader di Civici in movimento, ha spiegato le sue ragioni per l'adesione: «Sono stato deluso da Salvini, ma ancor di più da Meloni per aver tradito i suoi principi». Per De Luca, la presenza di "Capitano Ultimo" (seduto in ultima fila e silenzioso a causa di un'operazione alle corde vocali) rappresenta un "messaggio forte di legalità": «Noi non vogliamo mafiosi e non vogliamo i loro voti. Siamo gli unici a dirlo chiaramente?».

Dopo l'accordo con l'ex leghista Roberto Castelli, anche Popolo Veneto si schiera con De Luca alle prossime europee. Il simbolo della lista presenterà il Leone di San Marco. A loro fianco, anche Rassemblement Valdoten, il movimento fondato da quattro consiglieri regionali ex Lega della Valle d'Aosta.

«Oggi è una data storica per il civismo», ha dichiarato De Luca. «Nasce una rete civica nazionale che supera le contraddizioni che hanno soffocato le identità civiche». Secondo il leader di Sud chiama Nord, si sta avverando la profezia del "Sud che chiama e del Nord che risponde": «È quello che ha apprezzato anche Umberto Bossi quando ci siamo incontrati. Federalisti contro il centralismo dello Stato, ma anche contro il centralismo liberticida dell'Unione Europea. Io parto dal presupposto che sono più leghista dei leghisti. Chi si è sentito tradito dalla Lega può discutere solo con noi. Noi siamo federalisti da sempre, la nostra non è una scelta di opportunismo».

«Sabato apriremo l'evento a Milano con lo slogan "Roma ladrona"», ha annunciato De Luca. «Sono sempre stato affascinato dalla vera Lega, non da quella salottiera di Matteo Verdini (Salvini, ndr)». E poi, un duro attacco a Italia Viva: «Renzi sta facendo accordi con Totò Cuffaro e con ambienti legati a gestioni politiche mafiose. Noi non vogliamo i voti della mafia e della criminalità organizzata. Per questo abbiamo coinvolto nel nostro progetto il Capitano Ultimo. Noi siamo l'opposto e lo vogliamo scrivere a chiare lettere nel nostro logo». Parole che hanno scatenato la reazione di Renzi, che ha annunciato di voler querelare De Luca per diffamazione.

Tra i prossimi appuntamenti di Sud chiama Nord, c'è quello del 5 maggio. «Partiremo come i Mille risorgimentali», ha detto De Luca. «Il nostro obiettivo è passare da 1.000 voti il 5 maggio a un milione l'8-9 giugno».