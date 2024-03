Handball: gli appuntamenti in settimana dei Teams della provincia

21/03/2024 08:30:00

In serie A1 femminile fa ancora scalpore la notizia della comune decisione a riguardo la rescissione del contratto di Coach Nikola Manojlovic, condottiero delle Arpìe ericine nella conquista delle ultime due Coppe. In attesa del nome del successore il Team neroverde si sta allenando a dovere in vista della difficile trasferta laziale contro il Pontinia, seconda forza del campionato. Uno scontro diretto che vale la posizione in classifica contro una formazione che in questa stagione può vantare 12 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Pareggio per 29 a 29 guardacaso sortito proprio nel match di andata al PalaCardella tra i due roster che promettono una battaglia campale le cui gesta sarà possibile seguire all'indirizzo https://www.federhandball.it/pallamanotv sabato 23 marzo con inizio alle ore 17:00.

Inizia sabato anche la Pool retrocessione girone C di serie A2 Bronze maschile in cui sarà impegnato la Puleo Il Giovinetto Petrosino di Coach Onofrio Fiorino. Dopo il boccone amaro relativo alla mancata qualificazione ai Play Off promozione, il Team petrosileno affronterà, nella prima giornata i baresi del Noci, formazione che nella stagione regolare riuscì a battere il Giovinetto sia all'andata in Puglia che al ritorno a Petrosino. Sarà un girone a sei squadre che dovrebbe garantire la salvezza ai biancorossi di Fiorino ma che nelle piege cela sicuramente tante insidie che non si dovrà, per tutta la Pool, sottovalutare.

Dopo la sconfitta di misura in trasferta ad Agrigento per sole tre reti di scarto, la Pallamano Marsala di Coach Stefano Rallo, domenica 24 al Palazzetto dello Sport di Marsala per la quinta giornata di ritorno del campionato serie B maschile, si giocherà lo scontro diretto contro il Mascalucia che in classifica ha 16 punti, tanti quanto ne hanno i lilibetani. Sarà un match che varrà la posizione in classifica e per i marsalesi anche l'occasione di rilanciare il proprio torneo. L'Alcamo, invece, da capoclassifica, dopo la convincente vittoria casalinga contro l'Agriblu Scicli, dovrà affrrontare una rischiosa trasferta a Siracusa per affrontare la terza forza del torneo l'Aretusa. Un campionato, questo cadetto, che tante sorprese ha riservato durante il girone di andata e tante altre ne riserverà in quello di ritorno.

Bellissima e ben partecipata la manifestazione "Papà giochi @pallamano con me?" organizzata al Palazzetto dello Sport di Marsala dalla Asd Pallamano Marsala in collaborazione con I.C. "Garibaldi-Pipitone" dove gli alunni delle terze classi del plesso hanno affrontato in appassionanti gare i propri genitori in un turbine di emozioni. Un vero e proprio momento di festa questo 1° Torneo Scolastico svoltosi al termine di un percorso fatto a scuola dove i bimbi si sono potuti sperimentare sulla disciplina della Pallamano. Divertimento, agonismo e collaborazione tra papà e bambini. Un successo. Di seguito il filmato del momento relativo all'Inno Nazionale Italiano: