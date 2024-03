La nuova legge sulle cave in Sicilia. "Trionfalismo della Regione fuori luogo"

23/03/2024 12:20:00

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato, due giorni fa, la legge per il riordino dell’attività estrattiva in Sicilia.

La riorganizzazione del settore prevede, d’ora in poi, l’obbligo - per chi ottiene una concessione per l’estrazione del materiale lapideo di pregio - di assumere l’impegno anche per il recupero ambientale della cava quando sarà completato il ciclo produttivo. L’imprenditore dovrà sottoscrivere una fidejussione bancaria o impegnarsi a dei versamenti annuali. Nessuno potrà più abbandonare le cave. Una buona notizia per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nell’isola.

“È una buona legge – commenta l’imprenditore del marmo Giovanni Leonardo Damigella – che recepisce le indicazioni nazionali e dà un nuovo assetto all’attività estrattiva nell’isola. Ma non è affatto vero che gli imprenditori del marmo siano inadempienti rispetto al ripristino. Tutti i titolari di concessione, me compreso, hanno pagato quanto dovuto per il ripristino e il recupero ambientale quando sarà terminata l’attività estrattiva. Abbiamo pagato quanto dovuto all’atto della concessione. La legge in vigore fino a oggi (n. 127 del 1980) prevedeva che tale incombenza spettasse alla Regione che incamerava però quanto dovuto dai proprietari delle cave. Noi abbiamo pagato e la Regione ha incassato i soldi. Se nessuna attività di ripristino è stata effettuata, la responsabilità non è degli imprenditori, è della Regione. È la Regione ad essere inadempiente, non gli imprenditori del marmo. Questo trionfalismo è fuori luogo. La Regione si è fatta pagare dagli imprenditori, ha incamerato i soldi. Oggi invece punta il dito su di noi”.

Giovanni Leonardo Damigella gestisce da alcuni anni delle cave nella zona di Custonaci (Tp). L’azienda, invece, ha sede a Chiaramonte Gulfi (Rg). Le cave di materiale lapideo di pregio si trovano proprio nel trapanese e, in parte, nella zona di Messina e di Palermo.

“Noi siamo pronti a effettuare i lavori di ripristino – continua Damigella – peraltro, proprio la tipologia dell’estrazione consente di effettuare i lavori di cava nel massimo rispetto dell’ambiente. Se si lavora bene, con criterio giusto e rispettando il progetto e la sua finalità, alla fine non sarà necessario nessun ripristino. Io – man mano che prosegue l’attività di cava - lascio i gradoni puliti e recintati che in futuro potranno essere utilizzati come percorso turistico-emozionale. In fondo alla cava, inoltre, lasceremo uno spazio ad anfiteatro che potrà essere utilizzato in futuro per rappresentazioni culturali o spettacoli”.

E conclude: “La legge non può avere carattere retroattivo. Noi abbiamo stipulato un contratto all’atto della concessione e abbiamo pagato quanto ci è stato chiesto. Non possiamo pagare due volte. E che cosa succederà delle cave abbandonate, dismesse da anni? I titolari – in alcuni casi - non ci sono più e la Regione è inadempiente”.