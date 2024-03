Cronache "marziane" del pianeta politico italiano...

23/03/2024 02:00:00

Cronache marziane è il titolo di una serie di racconti di Ray Bradbury che narrano l'esplorazione e colonizzazione del pianeta Marte. Sono anche storie di denuncia: l'autore condanna gli uomini che nei secoli passati hanno colonizzato nuove terre, distruggendo le culture già presenti. La narrazione si è manifestata nuovamente quando la Presidente del Consiglio italiano si è recata alla Camera dei Deputati dopo le comunicazioni in relazione alla prossima partecipazione del Consiglio Europeo. Ovviamente, l'occasione ha generato un dibattito sulla politica nazionale e internazionale.

Riguardo alla posizione del Vice Salvini rispetto alla Russia, che sta tentando di conquistare l'Ucraina, replica: "In alcuni casi, quando parlo con persone con cui ho buoni rapporti e non avevo bisogno di farlo con il Ministro Salvini, è possibile che ottenga dei risultati". Su Giuseppe Conte: "La cosa più concreta che ho sentito dal leader di M5S è che se Volodymyr Zelensky vuole aiutare il suo popolo, dovrebbe mettersi abiti civili - ricorda. Cioè, se vuoi la pace, metti una cravatta. Probabilmente Conte riteneva al tempo che a governare l'Italia ci sarebbe stata la sua pochette e abbiamo visto i risultati". Il capo del governo ha concluso il suo ragionamento aggiungendo che la politica estera deve essere "una cosa più seria" e ha commentato: "Penso che sia molto pesante dire a qualcuno che vede i suoi cittadini morire ogni giorno come deve vestirsi". È vero, il leghista ha votato a favore dell'invio di armi a Kiev altrimenti il governo sarebbe saltato.

E l'abbraccio con Papeete Man, con tanto di richiesta di bacio di Faraone-Italia Viva, sembra provenire da un paesaggio marziano. Riguardo all'accordo con il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, siglato dall'UE per contenere il fenomeno migratorio, si è espressa: "Fermo restando che sono abbastanza d'accordo sul fatto che si debba parlare con tutti, temo che al collega Provenzano sfugga una piccola differenza tra Al-Sisi e Putin, e cioè che Vladimir Putin ha invaso una nazione vicina. Penso che questo elemento non sfugga, ed è la ragione per la quale cerchiamo di dare una mano all'Ucraina". Per il Parlamento Europeo e Amnesty International, la presidenza del "Faraone" si segnala per l'autoritarismo e avrebbe causato un profondo deterioramento della situazione dei diritti umani in Egitto. Riguardo alla guerra nella striscia di Gaza, c'è un appoggio incondizionato ad Israele, nonostante le vittime siano principalmente donne e bambini. Infine, De Caro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il Ministro Piantedosi ha nominato, su richiesta del Viceministro alla Giustizia Sisto e del deputato di maggioranza D'Attis, la commissione ministeriale di accesso finalizzata a verificare un'ipotesi di scioglimento del Comune di Bari.

È stata nominata per accertare le presunte infiltrazioni mafiose nel Consiglio Comunale di Bari e in altre aziende municipalizzate dopo l'arresto di 130 persone in un'inchiesta della Dda barese che ha svelato un presunto intreccio mafia-politica con lo scambio di voti alle Comunali del 2019. Anche Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale eletta col centrodestra e poi passata col centrosinistra, è finita agli arresti domiciliari. Suo marito, l'avvocato Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale, è stato incarcerato. Il Procuratore della Repubblica di Bari, a margine dell'operazione, ha dichiarato che non ci sono evidenze del coinvolgimento del sindaco e della sua amministrazione. Un avviso per i naviganti: Antonio Decaro, sindaco di Bari dal 2014, vive sotto scorta dal 2016 per le minacce mafiose ricevute, poiché le cosche volevano colonizzare l'ente. Il prossimo giugno nel capoluogo della regione Puglia si voterà; ci sono voci che parlano di una candidatura del primo cittadino barese alle elezioni del Parlamento Europeo, sempre a giugno. Da agnostico viene in mente l'idea di Papa Pio XII: "A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina". Cronache marziane dal pianeta politico italiano.

Vittorio Alfieri