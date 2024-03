Sicilia, incidente in autostrada. Paura per un bimbo di tre anni

24/03/2024 16:37:00

Paura intorno alle 13,30 sull’autostrada A18 Messina-Catania per un incidente. Per cause ancora in fase di accertamento una donna alla guida di un’Audi A4 ha perso il controllo del suo veicolo ed è andata a sbattere contro un muro di contenimento nel tratto tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo.



La donna si trovava in auto con i suoi due figli, dei quali uno di 10 anni, che è stato trasportato al Policlinico di Catania per la gravità delle fratture riportate. L’altro figlio sembrerebbe che abbia riportato delle lievi escoriazioni, mentre la donna non si esclude che abbia avuto un malore, è ancora sotto shock e non ricorda bene quanto è accaduto.. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Stradale di Catania, l’intervento si è concluso e il traffico ha ripreso a scorrere in modo ordinario.