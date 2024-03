Non solo Misteri: da oggi i riti della Settimana Santa a Trapani. Gli appuntamenti

24/03/2024 09:45:00

La Settimana Santa a Trapani: riti, processioni e celebrazioni

Trapani, 23 marzo 2024 - La Settimana Santa a Trapani è un periodo di intense celebrazioni religiose che culminano con la Pasqua. La città si prepara ad accogliere i riti e le processioni che caratterizzano questo periodo, ricco di significati e simboli.

Domenica delle Palme (24 marzo)

La giornata inizia con la benedizione delle palme e dei ramoscelli d'ulivo, simbolo di martirio e pace. Alle 10:30, la processione muoverà dalla Chiesa Maria Santissima del Soccorso "Badia Nuova" verso la Cattedrale "San Lorenzo". Alle 11:00, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la solenne messa pontificale in Cattedrale.

Lunedì Santo (25 marzo)

Alle 19:00 in Cattedrale si celebra la Messa del "crisma", durante la quale il vescovo consacra gli olii che saranno utilizzati per i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'unzione degli infermi. Quest'anno, l'olio del crisma sarà preparato con olio donato dagli "Ortolani" del gruppo "Gesù nell'orto degli ulivi" della processione dei misteri e dal questore di Trapani Salvo La Rosa, proveniente da ulivi piantati nel "Giardino della memoria" a Capaci.

Giovedì Santo (28 marzo)

Alle 19:00 in Cattedrale si celebra la Messa "in coena Domini", che ricorda l'ultima cena di Gesù. Durante la celebrazione, il vescovo laverà i piedi a dodici persone in segno di umiltà e servizio. Al termine della Messa, l'Eucaristia sarà conservata nell'altare della reposizione per l'adorazione notturna.

Venerdì Santo (29 marzo)

Giorno di astinenza e digiuno. Alle 12:00 nella Chiesa di Santa Maria del Gesù si svolgerà il rito della "discesa della Croce". Alle 14:00, da Piazza Purgatorio partirà la secolare processione dei "Misteri", che rappresenta la Passione di Cristo. La processione dei Misteri di Trapani è una delle più suggestive e antiche manifestazioni religiose della Sicilia. Si svolge il Venerdì Santo e rappresenta la Passione di Cristo attraverso 18 gruppi scultorei, i "Misteri", portati in processione per le vie della città.

Sabato Santo (30 marzo)

Giorno di silenzio e attesa. Alle 22:30 in Cattedrale si terrà la veglia pasquale, durante la quale si celebra la risurrezione di Cristo.

Domenica di Pasqua (31 marzo)

Giorno di festa e di gioia. Alle 9:30 dalla Chiesa del Purgatorio muoverà la processione del Cristo Risorto fino alla Cattedrale, dove alle 11:00 il vescovo presiederà il solenne Pontificale di Pasqua.

Durante la Settimana Santa, in diverse chiese di Trapani si terranno concerti di musica sacra, rappresentazioni teatrali e mostre d'arte.

La Settimana Santa a Trapani è un'occasione per vivere la fede in modo profondo e partecipato. Le celebrazioni religiose, le processioni e i riti sono un invito a riflettere sulla Passione, morte e risurrezione di Cristo.